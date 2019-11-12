От чего зависит сторона расположения бензобака в автомобиле?

Конечно же, четких стандартов планировки бака не существует, но, все же, определенная логика в этом есть

У леворульных автомобилей топливный бак обычно располагается с правой стороны. Потому что при правостороннем движении к бензоколонке проще подъехать справа. В этом случае водителю будет гораздо удобнее выходить из машины, а также, меньше вероятности ударить водительской дверью о колонку или ее ограждение. Тем более, если водительская дверь и топливный бак находятся по разным бортам автомобиля, то бензиновые пары проникают в салон не так быстро, как в случае открытия двери со стороны колонки.

Принимая во внимание сей факт, все европейские машины должны были бы иметь правое расположение заправочной горловины. А модели из Японии и Великобритании, где действует левостороннее движение, наоборот – должны идти в основном с левым расположением бензобака. Но нет. Так, большинство автомобилей Citroen имеют топливный бак, расположенный не справа, а слева – за исключением Citroen C5 Aircross.

Японские модели обычно имеют разные модификации – и с левым, и с правым баком. Это зависит от рынка сбыта той или иной модели. Поэтому модели, ориентированные на внутренний рынок, в частности Nissan Teana прошлых поколений, имеют левосторонний бензобак.

Практически все модели Volkswagen и BMW имеют правый лючок. Потому что немцы объясняют такое решение соображениями безопасности. Например, при необходимость долить топливо из канистры на трассе водитель будет делать это, находясь на обочине и не подвергая свою жизнь опасности.

А левостороннее расположение бака у большинства современных моделей Kia связано с изначальным ориентированием корейских марок на японский рынок с левосторонним движением.

Американские автопроизводители в вопросе размещения топливного бака чаще руководствуются удобством для водителя. У подавляющего количества американских машин при левостороннем руле и лючки бензобаков расположены слева для того, чтобы водители не прилагали излишних усилий – у колонки было бы достаточно сделать всего пару шагов до заправочного пистолета.

Баки у российских машин наиболее часто размещены на европейский манер – справа. За некоторым исключением – у универсалов 2102 и 2104 бак располагался слева, у Москвича 408, вероятно, с оглядкой на ряд американских автомобилей тех времен – сзади. У моделей УАЗ Патриот и УАЗ Пикап ранее имелось одновременно два бензобака, что объяснялось техзаданием военных, беспокоящихся о дублировании и взаимозаменяемости различных систем ради живучести транспортного средства.

Напоследок – совет. Если вы не знаете или забыли, с какой стороны в вашем автомобиле находится топливный бак, а вы уже подъехали к заправке, то взгляните на приборную панель. Чаще всего, в автомобиле рядом с пиктограммой бензоколонки имеется стрелочка, подсказывающая, с какой стороны машины открывается бак.

По материалам АвтоПарк.