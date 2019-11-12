Электрокары обогнали по популярности автомобили на «механике»

Впервые количество купленных электромобилей в США превысило количество приобретенных автомобилей с механической коробкой передач

Спрос на электромобили заметно растёт. Так, в третьем квартале нынешнего года в США они впервые в истории обогнали по продажам автомобили с механической коробкой передач. 1,9% всех проданных новых автомобилей были с электрическими силовыми установками, а доля машин на МКПП едва достигла 1,1%, сообщает Motor.ru.

Бытует мнение, что дело прежде всего в прекращении выпуска многих компактных малолитражных автомобилей, которые оснащались механическими коробками передач из-за их простоты и дешевизны.

Электрокары обогнали машины на «механике», даже несмотря на то, что грядущий Aston Martin Vanquish или BMW M3 и M4 будущих поколений получат механическую коробку передач, количество новых моделей с «автоматом» существенно больше: например, Chevrolet Corvette.

Лидером по продажам автомобилей с механической коробкой в США является город Эль-Пасо в Техасе: 6,09% покупателей там предпочитают автомобили с МКПП.