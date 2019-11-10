Финальный этап чемпионата Европы по ралли

В Венгрии проходит финальный этап чемпионата Европы по ралли 2019 года. Спустя много лет гонка вернулась в календарь европейской серии и в текущем году принимает её заключительный этап, где должен определится чемпион этого года

На заветный титул претендуют три экипажа из стран: Великобритании, Польши и России. К сему моменту высокие шансы и наибольшее количество очков на счету британца Криса Ингрэма, на второй позиции в промежуточной классификации поляк Лукаш Хабай и замыкает тройку претендентов на победу Алексей Лукьянюк. «Занимательная математика» такова, что если Ингрэму достаточно финишировать не ниже четвертого места и набрать для победы 29 очков, то представителям из России и Польши нужна только победа на этом ралли.

Соревнование пройдет в трехдневном формате и уже в воскресенье днем будут известны имена победителей и чемпионов. Запланированы 14 спецучастков по асфальту, вероятнее всего, мокрому – учитывая прогноз погоды и осадки, которые идут в регионе уже не первый день. Общая дистанция гонки составит 1001,7 километров, но если отбросить «перегоны» между скоростными участками и сервисной зоной, то на долю скоростных участков придутся лишь 211,5 км.

Финальный раунд чемпионата Европы 2019 года стартовал в четверг – утром в Напкоре (пригороде Ньиредхазы) на спецучастке длиной 3,9 км прошли свободные тренировки и квалификация. А вечером все участники отправились в небольшой город Мариапоч, где на гоночном треке RabócsiRing состоялся пролог в виде параллельных заездов на дистанции 2,4 км.

Алексей Лукьянюк показал на квалификации неплохое время, финишировав вслед за Крисом Ингрэмом. А Лукаш Хабай отличился, вылетел за пределы трассы – его автомобиль доставали специальным краном и после транспортировки в сервис-зону команда приступила к экстренному ремонту, чтобы восстановить машину ко времени старта первого спецучастка.

Алексей Лукьянюк, пилот: «Хороших слов будет пока мало. Возможно, организаторы решили, что у них и так всё очень круто – они даже метят попасть в чемпионат мира, проводят тут Power Stage на последнем спецучастке…Но на наш взгляд, ряд происходящих вещей очень странен. Например, дороги: на каждом спецучастке есть и заявлены как гравийные отрезки, но там может быть всё, что угодно, но это точно не гравий – жидкая грязь, опавшая листва и, пардон, отходы жизнедеятельности животных, такие малоподходящие для езды компоненты. А ехать местами по этому всему надо до километра на пятой передаче, не очень понятно зачем и для чего они это включали в маршрут. Это достаточно рискованно и просто непредсказуемо, гонщики не очень в восторге. Понятно, все примерно в одинаковых условиях, но степень риска настолько высока, что мало кто понимает, как в этих местах проехать безопасно. К этому еще нужно добавить возможность получить прокол, там же присутствует щебенка и какие-то камни. Всё в целом – набор непонятный. Прогноз погоды на гонку: мокро и дождливо. Квалификация прошла в целом нормально, но мы уже не угадали с выбором колес. Думали, что покрытие будет чуть более чистым и не таким скользким, но эта грязь колесами развозится буквально на километры от любой срезки или поворота. Шлейф тянется на сотни метров – во всех поворотах скользко, нужно было выбрать более мягкий состав резины. Из разрешенного количества покрышек мы уже использовали четыре колеса, которые, возможно, нам даже не пригодятся во время гонки. Но, судя по всему, износ должен быть не большим, может быть справимся и так, посмотрим. Стартовая позиция у нас должна быть неплохая, в любом случае будем выбирать где-то в первой тройке-пятерке, а дальше – как пойдет».

На церемонии выбора позиций Лукьянюк остановился на цифре “1” – он “открывает” трассу на заключительной асфальтовой гонке сезона. Первый короткий спецучасток был проложен по ралликроссовой трассе и собрал огромное количество зрителей. Лучшее время осталось за россиянами – Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов на Citroen C3 R5 оказались быстрейшими. Пилотам предстоит преодолеть шесть спецучастков общей протяженностью 107 километров.