Geely Motors предлагает купить кроссовер Geely Atlas по выгодным условиям

Программа Trade-in позволит клиентам приобрести новый Geely Atlas по выгодным условиям, а компании – сохранить стабильный рост продаж на фоне падения российского рынка. По результатам 9 месяцев 2019 года Geely Atlas остается не только самым популярным автомобилем из Китая, но и самой быстрорастущей моделью в сегменте SUV на российском рынке. Общий объем продаж Geely за этот период составил 6341 единицу, что на 228% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1 936 единиц).
Сейчас в автомобили Geely Atlas устанавливается мультимедийная система Яндекс.Авто, сочетающая в себе функции голосового помощника, онлайн-навигатора и интеллектуальной системы управления автомобилем. Спрос на эту модель в России также заметно вырос благодаря этому нововведению.
Кроме того, при покупке Geely Atlas гарантия на автомобиль действует 5 лет или до 150 000 км пробега. А в рамках акции «Зимняя резина в подарок» покупатель сможет получить и комплект зимних шин в подарок.
Программа Trade-in уже действует во всех дилерских центрах компании. Ознакомиться с ее условиями и специальным предложением Geely можно на официальном сайте Geely Motors Россия.
C 2014 года www.amsrus.ru
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