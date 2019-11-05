В такси Нью-Йорка появился электромобиль

В такси Нью-Йорка появился электромобиль
Ноябрь 05 21:11 2019

Электромобиль Tesla Model 3 получил лицензию властей Нью-Йорка и скоро пополнит ряды знаменитых жёлтых такси на Манхэттене

Представитель правительственной комиссии New York City Taxi and Limousine Commission Аллан Фромберг сообщил изданию Carscoops, что американский электромобиль Tesla Model 3 внесён в список моделей, которые имеют право работать в Нью-Йорке в качестве жёлтого такси. Это первый и пока единственный электрокар, получивший лицензию такси на Манхэттене. Зато в списке допущенных к эксплуатации моделей немало гибридов: Chevrolet Malibu Hybrid, Chrysler Pacifica Hybrid, Ford Fusion Hybrid, Hyundai Sonata Hybrid, Lexus RX 450h и гибридная модификация Lincoln MKZ.

По данным «Motor», кроме гибридов, жёлтыми такси могут работать несколько моделей Toyota: Avalon, Camry, Prius, Highlander и RAV4. Экологически чистый таксопарк из 200 электромобилей Tesla собираются организовать в Дубае, ранее о подобных планах заявляли и в Нидерландах. Впрочем, не стоит забывать и о планах Tesla по созданию парка роботизированных такси, которые буду передвигаться исключительно при помощи технологии автономного вождения.

На тему:

  Article "tagged" as:
Model 3TeslaТаксиЭлектромобиль
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Обновленные Continental GT и Flying Spur – чуть больше мощи

Обновленные Continental GT и Flying Spur – чуть больше мощи 0

Стратегия мобильности Toyota в России стартует с запуска собственной лизинговой компании

Стратегия мобильности Toyota в России стартует с запуска собственной лизинговой компании 0

В сеть попали шпионские фото первого кроссовера Genesis

В сеть попали шпионские фото первого кроссовера Genesis 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.