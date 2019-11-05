Логотипы Petrobras пропадут с машин McLaren уже на ближайшей гонке

Бразильская нефтяная компания Petrobras и команда McLaren официально объявили о прекращении сотрудничества

Компания Petrobras была поставщиком топлива и смазочных материалов McLaren, а также оказывала команде финансовую поддержку. Сумма пятилетнего контракта, который был заключен в 2018-м, оценивалась в 200 млн долларов.

В мае этого года президент Бразилии Жаир Болсонару объявил, что Petrobras (на 64 процента принадлежащая правительству страны) должна будет расторгнуть контракт с McLaren. О готовящемся расторжении «Motorsport» стало известно в середине октября, а официально об этом было объявлено за две недели перед Гран При Бразилии.

Изначально контракт заключался на пять лет. Стороны объявили, что расторжение стало следствием обоюдного согласия и вступает в силу немедленно. Логотипы Petrobras пропадут с машин McLaren уже на ближайшей гонке в Сан-Паулу.