Что общего у Tesla Model 3 и Toyota Etios?

Фотографии со сборочного конвейера Tesla обнаружили интересную деталь седана Model 3. Оказалось, что новейший электрокар Тесла имеет общую черту с бюджетным хетчбэком Toyota Etios

Казалось бы, что общего может быть у передового электромобиля и недорогой модели для рынков Бразилии и Индии? Речь идет об отсутствии одного слоя лакокрасочного покрытия, сообщает «Автоцентр».

Если внимательно на кузовные детали Tesla Model 3 в районе крепления стоек передней подвески, то можно заметить, что они не окрашены и четко виден слой грунтовки.

В большинстве авто грунтовку покрывают первичным слоем краски, а затем уже наносят основной слой. Однако порой автопроизводители пытаются сэкономить и наносят нижний слой в малозаметных и труднодоступных местах.

Голую грунтовку нередко можно заметить на бюджетных моделях вроде той же Toyota Etios. Однако на Tesla Model 3 стоимостью от $35 тыс. такая экономия удивляет.