В “Автовазе” не намерены прекращать работу в Каире и рассчитывают, что местные клиенты с интересом встретят скорый выход на заводе обновленной Lada Granta

История о египетском менталитете, надежных партнерах и “Надежде” по-арабски

На встрече с лидером Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси 23 октября президент России Владимир Путин отметил, что российско-египетские отношения развиваются весьма успешно, в прошлом году товарооборот вырос на 14% и достиг 7,7 млрд долларов. Глава государства напомнил, что Москва и Каир работают над реализацией ряда проектов, в том числе создания Российской промышленной зоны в Египте (проект РПЗ включен в нацпроект “Международная кооперация и экспорт”).

Многие российские компании уже давно работают в Египте. Так, крупнейший российский производитель легковых автомобилей “Автоваз” экспортирует свои машины в Египет с 1980-х годов. За это время арабская республика стала для “Автоваза” ключевым рынком развития экспорта как в Африке, так и на Ближнем Востоке. Впоследствии российская компания нашла местного партнера и локализовала производство своих машин для Каира, а сейчас готовится представить там новую Lada Granta. За что в Египте любят бренд Lada, с какими сложностями сталкивается российский бизнес в этой стране и для чего русским предпринимателям египетский “резидент” выяснял портал «Будущее России. Национальные проекты», оператором которого является ТАСС.

От советского экспорта – к постсоветской локализации

«Экспорт автомобилей LADA в Египет начался в конце 1980-х, еще в советское время. А с конца 1990-х “Автоваз” начал искать партнера для локального производства, необходимого для того, чтоб оставаться конкурентоспособным на рынке», – рассказал порталу “Будущее России. Национальные проекты” управляющий директор дирекции по экспорту Lada Макс Миссана.

В итоге в 2002 году россиянам удалось договориться с местным производителем – компанией “Аль Амаль” (с арабского это переводится как “Надежда”, рассказали тогда “Автовазу”). С тех пор “Аль Амаль” остается бессменным партнером в

Египте, и выпускает методом крупноузловой сборки (сборка, сварка и окраска готовых машинокомплектов) модели Lada для местного рынка. Сначала это был выпуск “классических” моделей “Автоваза” (первой моделью стал ВАЗ 2107), но с 2015 года с конвейера завода “Аль Амаль” сходят современные машины Lada Granta.

«Египетские водители любят бренд Lada. У Granta, ставшей в Египте символом современного российского бренда, мы наблюдаем большой успех – за последние три года куплено более 5 тыс. этих автомобилей. Недавно вместе с нашим партнером мы пересмотрели все рабочие процессы, чтобы поставить в главу угла интересы клиента, обеспечив высокое качество как локального производства, так и обслуживания. И очень скоро мы представим новый продукт на этом рынке – новую Lada Granta, которая отлично отвечает запросам египетских клиентов», – говорят в российской компании.

Не стесняться и быть попроще

Российским специалистам, приезжающим работать в Египет, приходится подстраиваться под местный жаркий климат, который разительно отличается от российского в любой полосе. В самые жаркие месяцы температура воздуха в Египте может прогреваться днем до 45 градусов. Однако гораздо большей проблемой для российских компаний становится разница менталитетов, говорит председатель Российско-Египетского делового совета Михаил Орлов.

«Надо входить (в Египет с проектами) и узнавать. К сожалению, там не все, что написано в законе, исполняется. Очень многое зависит от связей. Я всегда рекомендую для работы в Африке, Египте работать с местными партнерами проще (менее формально), чтобы быстро узнавать, как решать проблемы и на кого выходить. Второй аспект – меньше стесняться. У России до сих пор какой-то комплекс неполноценности. Я считаю, что у России огромная палитра прекрасных продуктов, но надо их более агрессивно представлять, (даже) навязывать», – отмечает он.

Российско-Египетский деловой совет предлагает курсы кросс-культурных компетенций для бизнесменов от двух часов до трех дней, на которых эксперты рассказывают, как строить общение с партнерами, какие манеры приемлемы в Египте, как нужно вести переговоры. Недавно такие курсы были проведены для “Росатома”, рассказывает Орлов.

Еще одним ограничением для развития российского бизнеса в Африке является отсутствие необходимой инфраструктуры. Для решения этой проблемы Россия могла бы вкладывать средства в инфраструктурные проекты на континенте, указывает глава делового совета.

В “Автовазе” отмечают, что коммуникации с египетской стороной проходили на английском языке, что сняло ряд проблем. Наймом персонала на завод “Автоваза” в Египте занимается партнер, “Аль Амаль”, он же помогает проводить переговоры с египетскими властями. “Автоваз” при этом взял на себя функции обучения и внедрения стандартов качества на заводе.

Время от времени в Египет приезжают специалисты из Тольятти, а египетские – на производство “Автоваза” в России, говорит управляющий директор дирекции по экспорту Lada. В Египте от российской стороны постоянно работает так называемый “резидент” – менеджер, который контролирует качество и отвечает за коммуникации. Но в общем процессы производства на заводе доведены до автоматизма: из России приходят сборочные комплекты, идет поддержка по линии контроля качества и маркетинга.

Экспорт как драйвер роста

Экспорт “АвтоВАЗа” по итогам 2018 года вырос на 57% по сравнению с предыдущим годом и составил 38 052 автомобиля, отмечалось в презентации автоконцерна.

«Автомобильный рынок Египта обладает высоким потенциалом развития, так как уровень моторизации “на душу населения” пока еще невысок, примерно 50 автомобилей на 1 тыс. человек. Поэтому здесь ценятся практичные, надежные и доступные автомобили. Продукция “Автоваза” прекрасно адаптирована для местных условий», – уверен Макс Миссана.

При активном развитии экспорта производителям часто приходится думать о локализации производства на территории чужой страны. Своя сборочная площадка открывает для производителя особые возможности, такие как защита от повышения цен, участие в тендерах при госзакупках, и другие.

«В конечном счете именно локализация производства помогает сохранить и повысить конкурентоспособность продукции LADA на египетском рынке», – уверены в компании.

В “Автовазе” не намерены прекращать работу в Каире и рассчитывают, что местные клиенты с интересом встретят скорый выход на заводе обновленной Lada Granta.