Тест-драйв Jeep Renegade – не отступать!

Тест-драйв Jeep Renegade – не отступать!
Октябрь 28 12:55 2019

Ну во-первых это джип. Прям настоящий Jeep, хотя и не по месту рождения.

Renegade был разработан в Италии после почти 10 летней паузы у Jeep. При этом он – субкомпакт-малолитражка еще и на базе Fiat 500.

Да вот так парадоксально случилось при слиянии в мультинациональную компанию Fiat Chrysler Automobiles N.V. Renegade появившийся сразу после «регистрации брака» получил платформу FCA Small Wide 4×4, которую он делит с Fiat 500X, 500L, Toro и Jeep Compass.

Jeep Compass

Jeep Compass

Платформа (второе название SCCS platform) была разработана в 2005 на Fiat для малолитражных, передне- и полноприводных автомобилей. Впервые использована на Fiat Grande Punto, который был представлен в 2005 году. Автомобили на этой платформе собираются в Италии, Германии, Испании, Сербии, Турции и России. К примеру, устанавливалась на Opel Corsa D (2006 -2014). Отзывы о платформе в массе – положительные.

Всего у Renegade аж 9 двигателей. Даже 2 дизельных Мультиджета. Но в России представлены только 4 бензиновых: 1,4; 1,6 (FWD); 2,4.

Хотя, о чем я? Кто выбирает Jeep Renegade? С чего они пересаживаются на него? Скорее это хетчи и седаны эконом сегмента или это вообще первый автомобиль у молодого водителя или дополнительный в семье.

Понравилось:

Дизайн автомобиля;
Внедорожные качества.

Соответственно Renegade вряд ли выберут те, кто действительно часто будет преодолевать бездорожье. Renegade привлечет горожан, ищущих практичность компактного внедорожника и авантюрную атмосферу джипа. Причем богохульные FWD комплектации Longitude и Sport сэкономят вам 300 – 500 тысяч рублей на полном приводе, и оставят от автомобиля только внешность и шильдик Jeep.

Но надо отметить, что комплектация Trailhawk уже более серьезна. Именно она была у нас на тесте. Главное: атмосферный бензиновый двигатель 2,4 л Tigershark SOHC рядный 4-цилиндровый, система контроля тяги «Jeep Selec-terrain» с полноприводным, понижающим рядом «Active Drive Low» (впервые презентован на Jeep Renegade) с укороченными передаточными числами до 20:1. Но фактически понижайка скорее сымитирована – просто «буксует» без дополнительного ряда шестерён. А передаточное число арифметически суммируется.

Блокируемый задний дифференциал, крюкообразные проушины в массивных бамперах, 17 дюймовые колеса, основательные подкрылки, защита днища, минимальные свесы – исчерпывающий внедорожный комплект.

Не понравилось

Громкость сигнала отсутствия контроля рулевого управления;
Размеры багажника.

В качестве трансмиссии 9 ступенчатый автомат ZF 948TE. Вот, правда коробка удивила – показалось, что иногда она не понимала: что ей делать со всеми этими шестеренками?

Коробка выпускается с 2013 года и ее реликвии: шум, не самое быстрое переключение, не ровное распределение передаточных чисел. Заметны эти недостатки на максимальном ускорении, которое для этого автомобиля, в принципе, нестандартное поведение. Но несмотря на сложность коробка ремонтропригодна, что для современного автомобиля хороший показатель.

Но на бездорожье Jeep Renegade по-прежнему в топе. Масса настроек под дорожные условия, сродни Crawl Control от Toyota, система контроля спуска, понижайка – и умеючи вы едете почти везде. Только, по-прежнему, не паркуйтесь на сухой траве и проверяйте защиту днища на «залежи сена».

Jeep Renegade 2019

Вообще размеры этого автомобиля можно назвать странными или непривычными. Длина: 4255 мм, Ширина: 1805 мм, Высота: 1697 мм. Не большой вроде, да? Но вот с водительского места он не кажется маленьким. А уже со второго ряда – действительно небольшой. Ну а багажный отсек вовсе косметически пляжный: 351 л с увеличением до 1297 л.

Рулевое управление очень хорошее. Машина весит больше полутора тонн, но ​​тяжелой она не ощущается. Средний расход топлива подступает к 10 л на 100 км. Тут, конечно, джиплет проигрывает малолитражным одноклассникам: Витаре и SX4, ASX, Juke и Soul. Но, никто из них не сможет тягаться с Renegade Trialhawk за границами асфальта.

Внешность Renegade может выдать в вас городского ренегада, но автомобиль в дизайне не изменил марке – фамильных элементов Jeep масса: бока канистр на фонарях, съемной двойной крыше «My Sky». Решетка радиатора даже на отделке элементов салона. В версии Trialhawk декоративные вставки в интерьере в цвет кузова.

В самой максимальной комплектации, со всеми плюшками нам удалось зарядить Renegade на 2,618 тысяч рублей. Но тут вопрос – а надо ли это? Потому что все равно есть ощущение пляжного, недорого автомобиля. И как мне кажется, он привлекателен именно в недорогих комплектациях, как утилитарный автомобиль.Jeep Renegade 2019

Продажи

Марка Модель2010201120122013201420152016201720189 мес. 2019
SUZUKI VITARA/GRAND VITARA15529157981329111979784134863886335142213333
MITSUBISHI ASX455017621199772386923121652823769444033161
NISSAN JUKE31378728894223752040748861666130026321317
SUZUKI SX4951314151141881294110431221531812161402848
KIA SOUL3221848545663329695851487525108901697212603
TOYOTA C-HR412711883
PEUGEOT 20081610234916310330
HAVAL H2168237232368794
JEEP RENEGADE49176245371125
CITROEN C3 AIRCROSS253190

Источник статистических данных: АВТОСТАТ

Статистика продаж, по данным самого точного агентства “Автостат” удручает. Хотя положение стабильное, не критическое, но появляются естественные опасения за присутствие модели и всей марки на российском рынке. Эти автомобили про Россию и имеют своих верных поклонников и покупателей. И по этому праву они должны быть представлены на российском рынке. Все же надо, как-то вместе, переждать «смутные времена» в экономике, хотя-бы.Jeep Renegade 2019

Review Summary

4.1 out of 5
Двигатель
3.1 out of 5
Коробка (трансмиссия)
4.5 out of 5
Подвеска
4.6 out of 5
Тормоза
3.1 out of 5
Мультимедиа
3 out of 5
Ассистенты водителя
3.7 out of 5
Эргономика управления
4.5 out of 5
Экстерьер
4.5 out of 5
Интерьер
4.4 out of 5
Комфорт
4.6 out of 5
Управляемость
4.5 out of 5
Безопасность
4.08 Good 4.08 out of 5
  Article "tagged" as:
JeepRenegadeTrailhawk
  Категории:
слайдерТест-драйв
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Автор

Алексей Буряк
Алексей Буряк

Основатель и CEO AMSRUS LLC

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