Более 850 человек посетило фестиваль корейской культуры в Hyundai MotorStudio

Более 850 человек стали участниками корейского фестиваля, который прошел в Hyundai MotorStudio в прошедшую субботу, познакомив москвичей с самобытной культурой Кореи

Программа мероприятия была максимально насыщенной и разнообразной, так что каждый гость смог найти себе занятие по душе. Любителям корейской культуры были представлены традиционные танцевально-музыкальные шоу с веерами и барабанами, ценители корейской косметики могли узнать о последних трендах в макияже на лекциях от корейско-французского бренда Erborian. В зоне лектория гостям также рассказывали про культуру употребления кофе в Корее, историю моды и неотъемлемую часть корейской культуры – K-POP.

В K-Beauty зоне можно было сделать временные корейские тату, добавить в прическу разноцветные пряди и получить консультацию по продуктам от партнеров Erborian и Tony Moly.

В зоне фуд-корта гостям были предложены корейские напитки: газированная вода со вкусом молока или чупа-чупс, авторский кофе с традиционной корейской пастой кочхучжан, пян-се с мясом или кимчи, а также мороженое с «азиатским акцентом»: эксклюзивные вкусы этого десерта были разработаны шеф-кондитером Lotte Hotel Moscow специально для гостей фестиваля.

На одном из бесплатных мастер-классов – по корейской каллиграфии – участники не только учились понимать и писать иероглифы, но и получили карточку с «персональным» иероглифом в подарок, на другом – плели традиционное украшение-брелок Норигэ.

Все любители K-Pop могли выучить пару новых движений и принять участие в зажигательном танцевальном состязании.

На фестивале было занятие и для детей: для них была сделана гигантская раскраска с корейскими мотивами и организован мастер-класс по оригами.

Познакомить москвичей с культурой Кореи в Hyundai MotorStudio Hyundai помогли партнеры мероприятия: отель Lotte Hotel Moscow, бренды корейской косметики Erborian и TonyMoly, Orion и кофейня Cosmic Latte.