В Латвии хотят запретить ввоз и регистрацию транспорта, возрастом старше трех лет с ДВС

В Латвии хотят запретить ввоз и регистрацию транспорта, возрастом старше трех лет с ДВС
Октябрь 25 19:11 2019

По информации от «DELFI»,  Латвийская Ассоциция торговцев транспортными средствами призвала общество Латвии обратить внимание на предложенные Министерством сообщения поправки к законам, согласно которым с 2021 года планируется запретить ввоз и регистрацию в Латвии транспорта, работающего на “ископаемых видах топлива” (то есть бензине и дизельном топливе) возрастом старше трех лет или проходящих повторную регистрацию

В свою очередь, согласно подписанному министром сообщения Талисом Линкайтсом (НКП) документу, с 2025 в Латвии предлагается полностью запретить продажу и регистрацию новых транспортных средств на ископаемом топливе.

«Согласно данным CSDD, из 67 тысяч впервые зарегистрированных за 2018 год в Латвии транспортных средств 75% были подержанными. Средний возраст прошедших первую регистрацию легковых автомобилей составил 8,27 лет», — отметили по этому поводу в Ассоциации.

«Защита окружающей среды важна, но это не самая главная проблема нашей нации. В отчете Организации экономического сотрудничества и развития за 2019 год про Латвию говорится, что страна богата лесами, покрывающими 45% ее территории. Эмиссии углекислого газа в пересчете на одного жителя ниже, чем еще где-либо в ОЭСР», — подчеркивается в заявлении автоторговцев.

«Не будет ли так, что, стремясь защитить находящуюся в сравнительно хорошем состоянии окружающую среду Латвии, правительство своими планами выгонит еще одну значительную часть латвийцев в изгнание за рубеж? Там уровень доходов и дороги достаточно хороши, чтобы при помощи электроавтомобиля обеспечить гарантированное 97-й статьей Сатверсме право на свободу передвижения. Сколько жителей Латвии после претворения в жизнь таких планов будет декларировать машину и платить налог в Эстонии, используя легковой автомобиль с номерными знаками соседнего государства?», — пишет Латвийская Ассоциция торговцев транспортными средствами.

Талис Линкайтс

Талис Линкайтс. Фото: rus.delfi.lv

На тему:

  Article "tagged" as:
ДВСзапретЛатвияТалис Линкайтс
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Новый Chevrolet Corvette Z06 – самый мощный в истории марки

Новый Chevrolet Corvette Z06 – самый мощный в истории марки 0

Lamborghini выпустил спецсерию Pirelli Aventador

Lamborghini выпустил спецсерию Pirelli Aventador 1

Lifan выпускает на рынок новую модель

Lifan выпускает на рынок новую модель 1

write a comment

1 Comment

  1. Nelly Ru
    Октябрь 25, 19:25 #1 Nelly Ru

    Т.е. так или иначе, все это г-но хлынет опять сюда. Особенно грузовики вот эти вот ненавистные.

Only registered users can comment.