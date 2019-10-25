В Латвии хотят запретить ввоз и регистрацию транспорта, возрастом старше трех лет с ДВС

В свою очередь, согласно подписанному министром сообщения Талисом Линкайтсом (НКП) документу, с 2025 в Латвии предлагается полностью запретить продажу и регистрацию новых транспортных средств на ископаемом топливе.

«Согласно данным CSDD, из 67 тысяч впервые зарегистрированных за 2018 год в Латвии транспортных средств 75% были подержанными. Средний возраст прошедших первую регистрацию легковых автомобилей составил 8,27 лет», — отметили по этому поводу в Ассоциации.

«Защита окружающей среды важна, но это не самая главная проблема нашей нации. В отчете Организации экономического сотрудничества и развития за 2019 год про Латвию говорится, что страна богата лесами, покрывающими 45% ее территории. Эмиссии углекислого газа в пересчете на одного жителя ниже, чем еще где-либо в ОЭСР», — подчеркивается в заявлении автоторговцев.

«Не будет ли так, что, стремясь защитить находящуюся в сравнительно хорошем состоянии окружающую среду Латвии, правительство своими планами выгонит еще одну значительную часть латвийцев в изгнание за рубеж? Там уровень доходов и дороги достаточно хороши, чтобы при помощи электроавтомобиля обеспечить гарантированное 97-й статьей Сатверсме право на свободу передвижения. Сколько жителей Латвии после претворения в жизнь таких планов будет декларировать машину и платить налог в Эстонии, используя легковой автомобиль с номерными знаками соседнего государства?», — пишет Латвийская Ассоциция торговцев транспортными средствами.