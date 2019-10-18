Mazda3 открыла новую эру в философии дизайна «Кodo – Душа движения»

Mazda3 открыла новую эру в философии дизайна «Кodo – Душа движения»
Октябрь 18 22:11 2019

Недавний дебют Mazda3 открыл новую эру в философии дизайна «Кodo – Душа движения»

Дизайнеры Mazda рассматривают автомобиль как произведение искусства. Стиль нового электромобиля основывается на отточенных временем решениях.

В автомобиле применена концепция «Human Modern», которая позволила создать оригинальный дизайн с помощью новых средств выражения философии Kodo. Простые и лаконичные формы новинки подчеркивают красоту солидного кузова, но при этом электрокар выглядит очень легким за счет купеобразного силуэта и уникальной системы открывания дверей.

На тему:

  Article "tagged" as:
Mazda3дебют
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

И отложить кузовной ремонт

И отложить кузовной ремонт 4

Ford Kuga оправдал ожидания

Ford Kuga оправдал ожидания 0

Доставка в машину

Доставка в машину 1

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.