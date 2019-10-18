Mazda3 открыла новую эру в философии дизайна «Кodo – Душа движения»

Дизайнеры Mazda рассматривают автомобиль как произведение искусства. Стиль нового электромобиля основывается на отточенных временем решениях.
В автомобиле применена концепция «Human Modern», которая позволила создать оригинальный дизайн с помощью новых средств выражения философии Kodo. Простые и лаконичные формы новинки подчеркивают красоту солидного кузова, но при этом электрокар выглядит очень легким за счет купеобразного силуэта и уникальной системы открывания дверей.
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