Bentley объявляет о начале производства нового Flying Spur

Третье поколение роскошного четырехдверного автомобиля Bentley класса Gran Turismo унаследовало от предшественника только название

Новый Flying Spur сочетает в себе маневренность спортивного седана с изысканностью лимузина

Совершенство технической мысли и инноваций, связь и сетевые возможности, комфорт и эмоциональное вождение задают новые стандарты современного роскошного седана Gran Turismo

Во время испытаний автомобиль прошел более миллиона тестовых километров

Непревзойденная работа дизайнеров, инженеров и мастеров ручной отделки из Великобритании

Компания Bentley объявляет о начале производства нового Flying Spur – роскошного седана класса Gran Turismo

После того, как на этапе разработки общий пробег тестовых экземпляров преодолел 1,6 млн километров, стартовала ручная сборка первых заказанных автомобилей на заводе Bentley в Крю, Великобритания. Изысканный четырехдверный Gran Turismo третьего поколения сочетает в себе превосходную динамику спортивного седана и роскошь лимузина.

Петер Бош, член правления Bentley Motors, ответственный за производство, отмечает: «В новом Flying Spur современные технологии и невероятно роскошный дизайн интерьера и экстерьера выведены на абсолютно новый уровень. Каждая деталь этого роскошного седана – настоящее произведение искусства, выполненное вручную с применением самых лучших натуральных материалов в исключительном стиле марки. Bentley Flying Spur представляет собой идеальный баланс динамики спортивного седана и роскоши лимузина».

Новый Flying Spur – самая высокотехнологичная модель Bentley на сегодняшний день, и каждая ее деталь продумана до мелочей. Все автомобили Flying Spur собираются вручную при участии около 200 специалистов, работающих на 84 участках производственной линии завода в Крю.

Исключительно роскошный седан класса Gran Turismo

В 2019 году модель Flying Spur была полностью переработана с фокусом на создание более яркого и эмоционального дизайна. В результате исключительно роскошный седан класса Gran Turismo из Великобритании приобрел более атлетичные черты за счет увеличенной колесной базы, а также стал первым современным автомобилем линейки Flying Spur, дополненным выдвижной крылатой литерой «B».

Интерьер модели выполнен в фирменном стиле Bentley: современный дизайн, яркие линии, начинающиеся от приборной панели, похожей на крылатую эмблему Bentley, и проходящие через весь салон. Высочайший уровень комфорта подчеркивают сиденья новой конструкции с рифленой кожаной обивкой, которая при выборе набора опций Mulliner Driving будет украшена ромбовидной прострочкой. Кроме того, впервые в мире на новом Flying Spur трехмерная ромбовидная строчка применена и в обивке дверей.

Главным элементом изысканной панели приборов выступает уникальный поворотный дисплей Bentley. Между задними сиденьями расположен современный съемный пульт дистанционного управления с сенсорным экраном, который позволяет управлять всеми основными функциями автомобиля.

Особую атмосферу в салоне нового Flying Spur создает концепция освещения. В новой модели предлагается полноразмерная панорамная крыша с люком и инновационная система настраиваемой декоративной подсветки. Для нового Flying Spur также доступны три аудиосистемы на выбор, включая топовую Naim мощностью 2200 Вт.

По количеству реализованных инновационных технологий Flying Spur является лидером в своем классе. Он оснащается множеством усовершенствованных функций подключения и ультрасовременными вспомогательными системами для водителя, в числе которых инфракрасная камера ночного видения, ассистент движения в заторе и проекционный дисплей.

Новый Flying Spur стал первой моделью Bentley, оснащенной электронной системой управления всеми колесами (All-Wheel Drive) в сочетании с активным полным приводом и Bentley Dynamic Ride, – уникальной электрической системой обеспечения поперечной устойчивости (48 В). Это гарантирует превосходную управляемость и невероятные ходовые качества. Новые трехкамерные пневмобаллоны обеспечивают увеличенный диапазон регулировки подвески между комфортным режимом вождения лимузина и спортивным режимом с точным контролем крена.

Под капотом нового Flying Spur установлен усовершенствованный 6-литровый двигатель Bentley W12 с двойным турбонаддувом, который является лидером в сегменте по показателям мощности, эффективности и динамики. В сочетании с модернизированной восьмиступенчатой коробкой передач с двумя сцеплениями этот силовой агрегат разгоняет автомобиль до 100 км/ч всего за 3,8 с, при этом максимальная скорость нового Flying Spur достигает 333 км/ч.

Доведен до абсолютного совершенства

В ходе разработки нового роскошного седана класса Gran Turismo от Bentley были проведены испытания 142 прототипов и тестовых моделей Flying Spur, которые в общей сложности преодолели около 1,6 млн километров. Испытания Flying Spur проходили в 18 странах мира на четырех континентах при температурах от –34 до +48 °C, а отметка высоты над уровнем моря менялась в диапазоне от –61 до 4300 м.

Новый Flying Spur – это самый высокотехнологичный автомобиль Bentley. Характер пройденных им испытаний продемонстрировал невероятное внимание, проявленное к каждой его детали в ходе разработки.

Для проверки надежности и удобства эксплуатации автомобили проехали 816 000 км по дорогам общего пользования, и еще 322 000 км было пройдено ими на испытательных полигонах в ходе тестов работы компонентов и систем. В ходе имитационных проверок на долговечность на испытательных стендах и дорогах компоненты шасси наработали пробег 2,65 млн км, что эквивалентно 67 поездкам вокруг земного шара по экватору.

Общий пробег во время тестов на долговечность на испытательных полигонах составил 460 000 км, из которых 12 000 км автомобили проехали с максимальной скоростью 333 км/ч. Только для испытаний шасси было пройдено более 150 кругов по знаменитой трассе Нюрбургринг Нордшляйфе.