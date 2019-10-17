Открылся новый дилерский центр Mitsubishi в обновленном дизайне

В октябре состоялась торжественная церемония открытия дилерского центра Mitsubishi Motors группы компаний ААА моторс в Ростове-на-Дону

Новый центр приобрел внешний облик и интерьер в соответствии с новым глобальным дизайном Mitsubishi. В интерьере и экстерьере доминируют чёрный и белый цвета в сочетании с красными деталями отделки. Обновление дизайна шоу-румов отражает суть нового слогана марки – Drive Your Ambition.

В пресс-конференции по случаю торжественного открытия приняли участие Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус», Илья Никоноров, Директор по маркетингу и связям с общественностью, Саваии Норихиро, Председатель Правления АО «МС Банк Рус», Павел Жирнов, Операционный директор ААА моторс, и Андрей Кюрчев, Исполнительный директор ААА моторс.

Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», отметил: «ААА моторс – наш новый партнёр, команда которого отлично зарекомендовала себя на рынке, и мы уверены, что их опыт будет ценным вкладом в рост узнаваемости и укреплению лояльности к нашему бренду в Южном федеральном округе». «Компания ААА моторс продолжает свое развитие и расширяет портфель брендов. Мы рады новому сотрудничеству с маркой Mitsubishi Motors. Наш дилерский центр станет образцом обновленного имиджа бренда в нашем регионе. Более 95 000 клиентов уже приобрели новые автомобили в ААА моторс. Мы продолжаем развиваться для того, чтобы число счастливых и лояльных клиентов нашей компании росло, по достоинству оценивая наше стремление предоставлять качественный сервис», – отметил Павел Жирнов, Операционный директор ААА моторс.

Автоцентр имеет общую площадь 1 200 м2, включая ремонтную зону и собственный склад. Просторный шоу-рум позволяет экспонировать весь модельный ряд бренда: Mitsubishi Outlander, Pajero Sport, ASX, Pajero, Eclipse Cross и L200. Современный дилерский центр так же предоставляет полный спектр услуг не только в области продажи, но и обслуживания новых автомобилей, с пробегом, автокредитования, страхования, лизинга и трейд-ин.

В ремонтной зоне площадью 500 м2 работают пост активной приемки, шесть постов слесарного ремонта, стенд регулировки углов установки колес, пост компьютерной диагностики и 2 поста мойки. В сервисном центре представлено новейшее оборудование, рекомендованное Mitsubishi Motors для диагностики, технического и гарантийного обслуживания автомобилей бренда. Пропускная способность СТО – до 540 автомобилей в месяц, что исключает длительное ожидание клиентом своей очереди на проведение ремонтных работ. Для владельцев автомобилей Mitsubishi предусмотрены бесплатные услуги по диагностике, технической мойке.