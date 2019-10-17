Начались продажи обновленного премиального кроссовера Lexus RX

Обновленный RX предлагает улучшенные ходовые качества и большее удовольствие от управления, богатое базовое оснащение, систему подключаемого полного привода, один из самых высоких в классе уровней безопасности и комфорта, расширенные мультимедийные возможности – обновленный сенсорный экран и тачпад с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto

Обновленные RX доступны для российских клиентов в 4 версиях и 9 комплектациях по цене от 3 389 000 до 5 574 000 рублей. Модель RX 350L предлагается в двух комплектациях

На обновленный RX предоставляется специальная сервисная программа «3 года все под контролем»: 3 года использования сервиса «Помощь на дороге», 3 года гарантии на автомобиль, а также 3 технических обслуживания в рамках программы «Пакетное ТО»

Для удобства клиентов, в соответствии с новыми нормами законодательства РФ, на обновленные Lexus RX будут оформляться электронные паспорта транспортного средства, которые не имеют даты окончания, не могут быть утеряны, допускают любое количество собственников и минимизируют возможность фальсификаций

Все уполномоченные Дилеры Лексус и Уполномоченные Партнеры-Дилеры Лексус на территории РФ начинают продажи обновленного премиального кроссовера Lexus RX

Автомобили доступны в 4 версиях – RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD – и 9 комплектациях по цене от 3 389 000 рублей до 5 574 000 рублей. Модель RX 350L предлагается в двух комплектациях по цене от 4 313 000 рублей до 5 094 000 рублей.

Lexus RX, ставший основоположником сегмента премиальных кроссоверов и ключевой моделью бренда, остается верен неизменному принципу – быть первым в своем сегменте. Его прогрессивный дизайн – силуэт купе, «парящая» крыша, обновленный дизайн бамперов, эффект «бегущей строки» на указателях поворота, ставшие острее линии фар, более четкие характерные линии – делает облик завершенным, современным, динамичным и утонченным. При этом он в полной мере передает язык дизайна Lexus.

В движении обновленный RX не просто воплощает великолепную динамику автомобилей Lexus, но и выводит ее на новый уровень, заданный флагманскими моделями – роскошными купе Lexus LC и седаном Lexus LS. Сочетание динамики, комфорта и остроты управления с фирменной плавностью хода RX – дарит новый уровень удовольствия за рулем. Система подключаемого полного привода позволяет уверенно двигаться по самым разнообразным типам покрытия, в том числе и смешанным, при этом VDIM (система интегрированного управления динамикой) делает движение по скользким и неровным покрытиям максимально безопасным. Наличие селектора режимов движения позволяют водителю максимально подстроить «характер» премиального кроссовера в соответствии со своими пристрастиями и условиями движения.

Инновационный характер бренда Lexus проявляется и в таких передовых решениях, как первая в мире адаптивная система управления дальним светом типа BladeScan и комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ нового поколения, выводящих обновленный RX на лидирующие позиции в плане безопасности.

Обновленный интерьер Lexus RX является великолепной иллюстрацией внимания бренда к деталям, воплощением истинного искусства мастеров Такуми. Интерьерные вставки из дерева украшены уникальной лазерной гравировкой, отделка руля имеет элементы ручной работы, вручную выполняется прострочка кожаных сидений. Здесь же присутствуют и новейшие технологии, пришедшие из мира автомобильного спорта: на версиях F SPORT сиденья изготавливаются по технологии цельного вспенивания наполнителя, что обеспечивает максимальную эргономичность и высочайший уровень поддержки. В таких решениях, как система комфортной посадки/высадки водителя, память настроек сидений и руля, ионизатор воздуха NanoE – проявляется еще одна ключевая ценность Lexus – философия японского гостеприимства Омотенаши.

Вдохновляющие технологии Lexus повышают уровень комфорта и безопасности, удобства использования автомобиля в повседневных поездках и дальних путешествиях. Обновленный RX оснащается сенсорным мультимедийным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма и 10-дюймовым проекционным дисплеем, четырьмя камерами панорамного обзора, новым мультимедийным интерфейсом-тачпадом Remote Touch, бесконтактным сенсором злектропривода багажника. Владелец теперь может более полно и безопасно использовать возможности своего смартфона, благодаря поддержке платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, подзаряжать мобильные устройства при помощи панели беспроводной зарядки. Аудиосистема премиум класса Mark Levinson с 15 динамиками обеспечивает невероятно глубокий, естественный и насыщенный звук.

Электронный паспорт транспортного средства для удобства клиентов

Заботясь о максимальном удобстве своих клиентов, Лексус присоединяется к вступающей в действие в России программы перехода от оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) к оформлению электронных ПТС (ЭПТС). После 1 ноября 2019 года паспорта на все новые автомобили Lexus будут выдаваться в электронном виде, с указанием в договоре купли-продажи номера ЭПТС. ЭПТС – это запись в базе данных СЭП (систем электронных паспортов), содержащая всю информацию о транспортном средстве в более широких масштабах, чем традиционный ПТС. Туда заносятся технические данные автомобиля, информация о владельце, сведения об авариях, ремонте, техобслуживании и другие дополнительные данные. Эта информация хранится в течение всего времени эксплуатации автомобиля, постепенно обновляясь. Собственник транспортного средства может в любой момент получить выписку из ЭПТС своего автомобиля, сотрудники ГИБДД при необходимости запрашивают информацию из ЭПТС по служебным каналам связи.

К преимуществам ЭПТС относится то, что они не имеют даты окончания, не могут быть утеряны, допускают любое количество собственников и минимизируют возможность фальсификаций. С учетом того, что автомобили Lexus сохраняют как высокую популярность, так и высокую остаточную стоимость на вторичном рынке длительное время – наличие ЭПТС сделает сделки купли-продажи автомобилей бренда удобнее и максимально прозрачнее для новых владельцев.

3 года все под контролем

Японская сборка обеспечивает всем моделям Lexus непревзойденный уровень качества. Однако, заботясь об удобстве для клиентов, Lexus дополнительно предлагает для обновленного RX специальные сервисные программы, благодаря которым в течение трех лет покупатель премиального кроссовера будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки премиального кроссовера независимо от комплектации уже включены 3 года использования сервиса «Помощь на дороге» 3 года гарантии на автомобиль, а также 3 технических обслуживания в рамках программы «Пакетное ТО».

Программа «Пакетное ТО» – пакет услуг, состоящий из трех очередных регламентных ТО (10, 20 и 30 тысяч километров), с учетом всех утвержденных заводом-изготовителем сервисных работ и замен необходимых запчастей и технических жидкостей, которые включены в цену нового автомобиля.

Предлагаемая программа обеспечит покупателям прогнозируемую и прозрачную стоимость владения автомобилем, а также даст возможность получить все преимущества официального сервиса: высокий уровень профессионального мастерства обслуживающих сотрудников, гарантию подлинности запасных частей и расходных материалов, уверенность в безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля. Программа действует в течение 36 месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на автомобиль, или до достижения автомобилем пробега 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.