Начались продажи обновленного премиального кроссовера Lexus RX

Автомобили доступны в 4 версиях – RX 300, RX 300 AWD, RX 350 AWD, RX 450h AWD – и 9 комплектациях по цене от 3 389 000 рублей до 5 574 000 рублей. Модель RX 350L предлагается в двух комплектациях по цене от 4 313 000 рублей до 5 094 000 рублей.
Lexus RX, ставший основоположником сегмента премиальных кроссоверов и ключевой моделью бренда, остается верен неизменному принципу – быть первым в своем сегменте. Его прогрессивный дизайн – силуэт купе, «парящая» крыша, обновленный дизайн бамперов, эффект «бегущей строки» на указателях поворота, ставшие острее линии фар, более четкие характерные линии – делает облик завершенным, современным, динамичным и утонченным. При этом он в полной мере передает язык дизайна Lexus.
В движении обновленный RX не просто воплощает великолепную динамику автомобилей Lexus, но и выводит ее на новый уровень, заданный флагманскими моделями – роскошными купе Lexus LC и седаном Lexus LS. Сочетание динамики, комфорта и остроты управления с фирменной плавностью хода RX – дарит новый уровень удовольствия за рулем. Система подключаемого полного привода позволяет уверенно двигаться по самым разнообразным типам покрытия, в том числе и смешанным, при этом VDIM (система интегрированного управления динамикой) делает движение по скользким и неровным покрытиям максимально безопасным. Наличие селектора режимов движения позволяют водителю максимально подстроить «характер» премиального кроссовера в соответствии со своими пристрастиями и условиями движения.
Инновационный характер бренда Lexus проявляется и в таких передовых решениях, как первая в мире адаптивная система управления дальним светом типа BladeScan и комплекс систем активной безопасности Lexus Safety System+ нового поколения, выводящих обновленный RX на лидирующие позиции в плане безопасности.
Обновленный интерьер Lexus RX является великолепной иллюстрацией внимания бренда к деталям, воплощением истинного искусства мастеров Такуми. Интерьерные вставки из дерева украшены уникальной лазерной гравировкой, отделка руля имеет элементы ручной работы, вручную выполняется прострочка кожаных сидений. Здесь же присутствуют и новейшие технологии, пришедшие из мира автомобильного спорта: на версиях F SPORT сиденья изготавливаются по технологии цельного вспенивания наполнителя, что обеспечивает максимальную эргономичность и высочайший уровень поддержки. В таких решениях, как система комфортной посадки/высадки водителя, память настроек сидений и руля, ионизатор воздуха NanoE – проявляется еще одна ключевая ценность Lexus – философия японского гостеприимства Омотенаши.
Вдохновляющие технологии Lexus повышают уровень комфорта и безопасности, удобства использования автомобиля в повседневных поездках и дальних путешествиях. Обновленный RX оснащается сенсорным мультимедийным дисплеем с диагональю 12,3 дюйма и 10-дюймовым проекционным дисплеем, четырьмя камерами панорамного обзора, новым мультимедийным интерфейсом-тачпадом Remote Touch, бесконтактным сенсором злектропривода багажника. Владелец теперь может более полно и безопасно использовать возможности своего смартфона, благодаря поддержке платформ интеграции смартфонов Apple CarPlay и Android Auto, подзаряжать мобильные устройства при помощи панели беспроводной зарядки. Аудиосистема премиум класса Mark Levinson с 15 динамиками обеспечивает невероятно глубокий, естественный и насыщенный звук.
Заботясь о максимальном удобстве своих клиентов, Лексус присоединяется к вступающей в действие в России программы перехода от оформления бумажных паспортов транспортных средств (ПТС) к оформлению электронных ПТС (ЭПТС). После 1 ноября 2019 года паспорта на все новые автомобили Lexus будут выдаваться в электронном виде, с указанием в договоре купли-продажи номера ЭПТС. ЭПТС – это запись в базе данных СЭП (систем электронных паспортов), содержащая всю информацию о транспортном средстве в более широких масштабах, чем традиционный ПТС. Туда заносятся технические данные автомобиля, информация о владельце, сведения об авариях, ремонте, техобслуживании и другие дополнительные данные. Эта информация хранится в течение всего времени эксплуатации автомобиля, постепенно обновляясь. Собственник транспортного средства может в любой момент получить выписку из ЭПТС своего автомобиля, сотрудники ГИБДД при необходимости запрашивают информацию из ЭПТС по служебным каналам связи.
К преимуществам ЭПТС относится то, что они не имеют даты окончания, не могут быть утеряны, допускают любое количество собственников и минимизируют возможность фальсификаций. С учетом того, что автомобили Lexus сохраняют как высокую популярность, так и высокую остаточную стоимость на вторичном рынке длительное время – наличие ЭПТС сделает сделки купли-продажи автомобилей бренда удобнее и максимально прозрачнее для новых владельцев.
Японская сборка обеспечивает всем моделям Lexus непревзойденный уровень качества. Однако, заботясь об удобстве для клиентов, Lexus дополнительно предлагает для обновленного RX специальные сервисные программы, благодаря которым в течение трех лет покупатель премиального кроссовера будет полностью избавлен от забот, связанных с владением автомобилем. В стоимость покупки премиального кроссовера независимо от комплектации уже включены 3 года использования сервиса «Помощь на дороге» 3 года гарантии на автомобиль, а также 3 технических обслуживания в рамках программы «Пакетное ТО».
Программа «Пакетное ТО» – пакет услуг, состоящий из трех очередных регламентных ТО (10, 20 и 30 тысяч километров), с учетом всех утвержденных заводом-изготовителем сервисных работ и замен необходимых запчастей и технических жидкостей, которые включены в цену нового автомобиля.
Предлагаемая программа обеспечит покупателям прогнозируемую и прозрачную стоимость владения автомобилем, а также даст возможность получить все преимущества официального сервиса: высокий уровень профессионального мастерства обслуживающих сотрудников, гарантию подлинности запасных частей и расходных материалов, уверенность в безопасной и комфортной эксплуатации автомобиля. Программа действует в течение 36 месяцев, начиная со дня гарантийной регистрации на автомобиль, или до достижения автомобилем пробега 30 000 км, в зависимости от того, что наступит ранее.
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