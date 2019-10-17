ГИБДД одобрила увеличение разрешенной скорости на платных трассах

Глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что скорость движения на автострадах поднимут до 130 км/ч.

В ведомстве уверены, что это не приведет к росту аварийности: «Мы с Росавтодором в ближайшее время решим вопрос о движении на платных дорогах, на автострадах, постепенно будем поднимать скорость до 130 км/ч, — сказал Черников. — Это абсолютно правильное решение, мы его поддерживаем, здесь созданы все безопасные и комфортные условия. Я уверен, что на этих дорогах даже при увеличении максимальной скорости ДТП происходить не будут» – Autonews.

В Екатеринбурге прошла Всероссийская конференция ГИБДД, а также выставка «Дорога 2019», на которых был представлен целый пакет изменений в области дорожного движения, вступающих в силу в обозримом будущем, а также ряд перспективных идей, рассматриваемых властями.