Автомобили будут уезжать от дилеров уже с номерами

Автомобили будут уезжать от дилеров уже с номерами
Октябрь 16 12:11 2019

В России со следующего года запретят ездить на новых машинах без номеров в течение 10 дней после покупки. Автомобили будут выезжать с госномерами сразу от дилеров

С 1 января 2020 г. вступят в силу новые изменения в российском законодательстве, которые запретят перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров. Об этом сообщает корреспондент «Autonews», присутствующий на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

Действующая сейчас норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет отменяется. Регистрировать новые автомобили будет дилер – автомобили сразу же будут выезжать из автосалонов на новых госномерах. Со следующего года автосалоны будет получать статус «специализированной организации» после прохождения проверки и выполнения ряда требований. После этого дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерными табличками покупателю.

Нововведения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке. В этом случае у автовладельцев по-прежнему будет 10 дней на постановку автомобиля на учет. Это связано с тем, что водителям может понадобиться время на возвращение в свой регион.

На данный момент достаточное число пунктов изготовления номерных знаков насчитывается в 11 субъектах РФ, а в 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. После вступления закона в силу эти организации будут нести ответственность за умышленное или ненамеренное искажение регистрационных данных машин.

Новое авто без номеров

Фото: pikabu.ru

Также документ предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец. Кроме того, в 2020 г. на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо будет оформлять регистрационный документ.

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AMSRUS
AMSRUS

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