Автомобили будут уезжать от дилеров уже с номерами

В России со следующего года запретят ездить на новых машинах без номеров в течение 10 дней после покупки. Автомобили будут выезжать с госномерами сразу от дилеров

С 1 января 2020 г. вступят в силу новые изменения в российском законодательстве, которые запретят перемещение новых автомобилей по дорогам общего пользования без госномеров. Об этом сообщает корреспондент «Autonews», присутствующий на Всероссийском семинаре-совещании ГИБДД.

Действующая сейчас норма о 10-дневном сроке постановки нового автомобиля на учет отменяется. Регистрировать новые автомобили будет дилер – автомобили сразу же будут выезжать из автосалонов на новых госномерах. Со следующего года автосалоны будет получать статус «специализированной организации» после прохождения проверки и выполнения ряда требований. После этого дилер сможет сам передавать документы в ГИБДД, изготавливать номера и отдавать весь комплект документов с ключами и номерными табличками покупателю.

Нововведения не касаются автомобилей, купленных на вторичном рынке. В этом случае у автовладельцев по-прежнему будет 10 дней на постановку автомобиля на учет. Это связано с тем, что водителям может понадобиться время на возвращение в свой регион.

На данный момент достаточное число пунктов изготовления номерных знаков насчитывается в 11 субъектах РФ, а в 32 регионах страны этот показатель не достигает и 30%. После вступления закона в силу эти организации будут нести ответственность за умышленное или ненамеренное искажение регистрационных данных машин.

Также документ предусматривает обязательное предъявление паспорта владельца автомобиля, если регистрировать транспортное средство будет не сам владелец. Кроме того, в 2020 г. на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства необходимо будет оформлять регистрационный документ.