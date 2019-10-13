Временная эстакада на Рублевском шоссе, оказалась по документам новой за миллиард рублей

Если верить документам, выложенным на сайте «Госзакупки», в мае-июне 2019 года в Москве на Рублевском шоссе в районе Кунцево построили новую поворотную эстакаду вместо временной

Как известно от интернет-издания «Meduza», по бумагам ее возвели в рекордные сроки — за десять дней вместо положенных двух лет, потратив на это миллиард рублей. Один нюанс — это та же эстакада, которую власти называли временной, а вообще вместо нее должны были построить тоннель. Теперь ФАС проведет проверку.

Что произошло

В октябре 2015 года компания «Горизонт» выиграла контракт на реконструкцию нескольких улиц в Западном округе Москвы. Этот участок должен был стать отрезком Северо-Западной хорды от Сколковского до Ярославского шоссе. На втором этапе проекта в районе дома 87 по Рублевскому шоссе должны были построить разворотный тоннель. В январе 2017 года ООО «Горизонт» объявило о банкротстве, и генеральным подрядчиком проекта стала компания Аркадия Ротенберга «Мостотрест». Хотя по документам объект все еще считался тоннелем, новый подрядчик почему-то начал строить вместо него эстакаду.

В конце 2018 года, когда она была почти готова, московские власти объявили новый конкурс на 1,4 миллиарда рублей на постройку уже эстакады, а не тоннеля. Новый подрядчик — тот же «Мостотрест», единственный участник и победитель конкурса —должен был за 792 дня построить 728-метровый объект со съездами, в том числе 398 метров самой эстакады.

Зачем было объявлять новый конкурс на постройку уже существующей эстакады, непонятно. Как выяснил блогер Иван Ежиков, занимающийся расследованиями коррупции в сфере московского строительства, на «Госзакупках» появилась справка о выполнении работ по контракту, согласно которой с 1 по 10 мая 2019 года «Мостотрест» выполнил работы на миллиард с лишним рублей — при том, что по условиям контракта на эти работы было выделено два года. Фактически никакого строительства в это время там не велось, что хорошо видно на панораме на официальном сервисе мэрии «Электронный атлас Москвы». И неудивительно, ведь эстакада к этому моменту уже была построена (ее открытие даже анонсировали на официальном портале мэра Москвы). И это то же самое сооружение, которое сначала по документам было тоннелем, а потом, по версии властей, временной эстакадой.

Что говорили власти

Департамент строительства Москвы так и не смог внятно объяснить, откуда вместо предполагавшегося по первоначальному проекту реконструкции тоннеля взялась эстакада, хотя, как выяснил «Коммерсант» в декабре 2018 года, на это жаловались жители района, а на исполнителя даже наложили штраф. В 2017 году департамент строительства объявил конкурс на «корректировку технической ошибки в документации» (контракт на 153 миллиона рублей получило АО «Моспроект-3»), который сопровождался общественными слушаниями.

В ответ на вопрос, зачем объявлять тендер на уже построенный объект, директор подведомственного депстрою Управления дорожно-мостового строительства (УГМС) Василий Десятков заявил, что эстакаду на Рублевке будут не строить, а «облагораживать». А в декабре 2018 года первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов сказал, что эта эстакада временная, а вместо нее должны построить новую.

Что будет дальше

Получается, что из бюджета Москвы выделили (и по документам уже потратили) миллиард рублей за постройку объекта, который и так существует. Строительство эстакады в Кунцево закончилось еще в начале 2019 года, а мэрия выпускает пресс-релизы о том, как Северо-Западная хорда помогла разгрузить движение в районах Москвы, через которые она проходит. Правда, местные жители недовольны: вместо тоннеля в результате «технической ошибки в документации» они получили шумную эстакаду прямо под окнами. А теперь Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверку, чтобы понять, как же так вышло.