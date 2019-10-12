Серебро с золотым оттенком у Сергея Карякина на Rallye du Maroc

В Марокко финишировал этап Кубка Мира по ралли-рейдам Rallye du Maroc 2019.

За 5 дней участники преодолели свыше 1600 боевых километров в окрестностях марокканских городов Фес и Эрфуд.

Самый многочисленный и, при этом, самый молодой зачетный класс Т3 в этом году собрал 16 экипажей. Представители Бразилии, Франции, Испании, США и других стран приехали в Марокко, в первую очередь, протестировать свою технику перед Dakar 2020.

В этом году организаторы Rallye du Maroc подготовили много нововведений, главное из которых – это выдача Road Book (дорожную книгу, где схематично изображен маршрут спецучастка) штурманам за 15 минут до старта. Желая предоставить равные условия для всех экипажей, участвующих в гонке, организаторы, по мнению большинства спортсменов, немного перестарались. Марокканская трасса изобиловала большим количеством каменистых участков, а также сложными дюнами. Плохо прописанная дорожная книга стала причиной множества серьёзных аварий и сходов. Многие лидеры столкнулись с серьёзными проблемами, так, шедший первым по итогам трёх дней Арон Домжала попал в серьёзную аварию в русле реки и разрушил свою багги, а Жерар Фаррес вынужден был сойти на 4 спецучастке из-за проблем с электрикой.

Оба экипажа уральской команды Snag Racing справились со всеми препятствиями. Сергей Карякин и Антон Власюк заняли второе место в классе Т3, Алексей Шмотьев с Андреем Рудницким финишировали на высокой 5 позиции. Однако таблица результатов могла выглядеть несколько иначе.

Начало гонки оказалось сложным для экипажа Сергея Карякина – на первых двух спецучастках возникли проблемы с двигателем, который выдавал ошибку и не позволял ехать на максимуме. Тактика наших спортсменов в очередной раз оказалась успешной, и то, что было потеряно на первых допах, Сергей и Антон отыграли в два финальных дня.

Перед финальным спецучастком три экипажа – основных конкурента в классе Т3 – шли близко; сказывалось напряжение и желание каждого из экипажей подняться на высшую ступень подиума. Для Сергея Карякина / Антона Власюка было принципиально важно выиграть третий раз марокканский марафон, у бразильца Рейналдо Варелла на кону стояла победа не только в соревновании, но и в зачёте Кубка мира 2019. Уральским спортсменам необходимо было отыграть чуть более четырех минут. И на финише они были первыми. Однако решением судей победа была присуждена Рейналдо Варелле, который по времени стал вторым. Екатеринбургскому экипажу досталось серебро, хотя в течение нескольких часов после финиша он значился победителем гонки.

Сергей Карякин: «По времени мы первые, по приборам мы тоже первые, но по результатам, написанным руками маршалов на бумаге, у нас второе место. Почему? Это спорная ситуация, и я не согласен с решением спортивных комиссаров. Спасибо моим друзьям – близким и тем, кто просто следит за нашими результатами и, не сдерживаясь, пишет слова поддержки – они дороже любого «золота». Спасибо компании Fores за огромную поддержку; компании УГМК за важную Помощь (именно так, с большой буквы); Ravenol их большую тягу к спорту. Спасибо автоцентру Тойота Екатеринбург Юг за прекрасный автомобиль ассистанс, который помогал нашим механикам быстро перемещаться на зонах сервиса. И спасибо моей команде – пусть мы и не заводская команда, но, одна из лучших в мире точно – это не перечеркнуть никаким решением судей. Впереди Dakar 2020, и он всё расставит по своим местам».