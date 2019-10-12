Премьера Volkswagen Golf 8 состоится 24 октября

Golf является абсолютным бестселлером марки Volkswagen.

Эволюционируя от поколения к поколению, автомобиль завоевал популярность во всем мире.

24 октября Volkswagen представит восьмое поколение модели в Вольфсбурге. Автомобиль отличают прогрессивные цифровые и инновационные технологии и выразительный спортивный дизайн.

В восьмом поколении модели решения, сделавшие Golf мировым бестселлером, переходят на следующую ступень развития. Помимо новых двигателей, маневренность автомобиля обеспечивает усовершенствованная технология подвески.

Кроме того, новый Golf представляет новые стандарты в сфере цифровых технологий и подключения благодаря инновационным системам помощи водителю и широким возможностям онлайн-сервисов.

Линии кузова отличаются стремительностью. Вместе с тем, в новом дизайне безошибочно узнаются характерные черты легендарного Golf. В салоне новинки использованы самые передовые решения, насыщенные цвета и современные материалы отделки. Центральным элементом инновационного внутреннего пространства становится цифровая приборная панель Digital Cockpit.