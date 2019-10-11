Экипаж заводской команды Škoda досрочно стал победителем в зачете WRC 2 Pro

Таким образом, финский дуэт завоевал чемпионский титул в зачете WRC 2 Pro досрочно – за две гонки до финала Чемпионата мира по ралли FIA. Благодаря дополнительным очкам, заработанным Яном Копецки (Чехия) и Яном Глоушеком (Чехия), команда ŠKODA Motorsport увеличила свой отрыв от соперников в зачете производителей WRC 2 Pro.
Калле Рованпера и Йонне Халттунен за рулем ŠKODA FABIA R5 evo лидировали в зачете WRC 2 Pro с самого старта. Лишь прокол колеса на предпоследнем спецучастке в пятницу временно отбросил экипаж на второе место. Однако уже субботним утром финский дуэт вернул себе лидерство и в этот раз удержал его до самого финиша в воскресенье. На ралли в Уэльсе Калле и Йонне одержали уже пятую победу – после этапов чемпионата в Чили, Португалии, Финляндии и на Сардинии. До конца чемпионата осталось всего две гонки – ралли Испании и Аргентины. Набрав в сумме 176 очков, финский экипаж досрочно гарантировал себе победу в Чемпионате мира в зачете WRC 2 Pro.
Несмотря на прокол колеса и перевернувшийся автомобиль, Ян Копецки и его штурман Ян Глоушек финишировали вторыми в классе WRC 2 Pro. Благодаря им команда ŠKODA Motorsport еще больше увеличила отрыв в зачете производителей. В воскресенье чешский и финский экипажи, оба на ŠKODA FABIA R5 evo, выбрали осторожную тактику на оставшихся пяти спецучастках общей протяженностью 38,42 км.
«Мне кажется, нам надо просто насладиться каждым спецучастком и аккуратно привести автомобиль к финишу», – сказал Калле Рованпера перед стартом. Эта осторожность привела Калле и Йонне на пьедестал в Лландидно, где они отпраздновали не только победу в гонке, но и досрочный чемпионский титул в зачете WRC 2 Pro.
Михал Храбанек, директор ŠKODA Motorsport, прокомментировал результаты гонки: «Это знаменательный день для всех нас. Я хочу поблагодарить Калле, Йонне, обоих Янов, инженеров, механиков и всю команду, которая помогла нам достичь успеха. Я счастлив, что мы смогли одержать победу в этой непростой гонке, а ŠKODA FABIA R5 evo вновь оказалась безупречна».
За две гонки до конца Чемпионата мира по ралли FIA 2019 экипаж ŠKODA Motorsport Калле Рованпера (Финляндия) и Йонне Халттунен (Финляндия) досрочно обеспечил себе чемпионский титул в классе WRC 2 Pro.
C 2014 года www.amsrus.ru
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