Экипаж заводской команды Škoda досрочно стал победителем в зачете WRC 2 Pro

За две гонки до финала Чемпионата мира по ралли FIA экипаж заводской команды ŠKODA в составе Калле Рованперы и Йонне Халттунена за рулем ŠKODA FABIA R5 evo досрочно стал победителем в зачете WRC 2 Pro

Ян Копецки и Ян Глоушек финишировали вторыми

Команда ŠKODA Motorsport увеличила отрыв от соперников в зачете производителей WRC 2 Pro

Экипаж заводской команды ŠKODA в составе Калле Рованперы (Финляндия) и Йонне Халттунена (Финляндия) за рулем ŠKODA FABIA R5 evo одержал победу на ралли в Уэльсе (03/10/–06/10/2019)

Таким образом, финский дуэт завоевал чемпионский титул в зачете WRC 2 Pro досрочно – за две гонки до финала Чемпионата мира по ралли FIA. Благодаря дополнительным очкам, заработанным Яном Копецки (Чехия) и Яном Глоушеком (Чехия), команда ŠKODA Motorsport увеличила свой отрыв от соперников в зачете производителей WRC 2 Pro.

Калле Рованпера и Йонне Халттунен за рулем ŠKODA FABIA R5 evo лидировали в зачете WRC 2 Pro с самого старта. Лишь прокол колеса на предпоследнем спецучастке в пятницу временно отбросил экипаж на второе место. Однако уже субботним утром финский дуэт вернул себе лидерство и в этот раз удержал его до самого финиша в воскресенье. На ралли в Уэльсе Калле и Йонне одержали уже пятую победу – после этапов чемпионата в Чили, Португалии, Финляндии и на Сардинии. До конца чемпионата осталось всего две гонки – ралли Испании и Аргентины. Набрав в сумме 176 очков, финский экипаж досрочно гарантировал себе победу в Чемпионате мира в зачете WRC 2 Pro.

Несмотря на прокол колеса и перевернувшийся автомобиль, Ян Копецки и его штурман Ян Глоушек финишировали вторыми в классе WRC 2 Pro. Благодаря им команда ŠKODA Motorsport еще больше увеличила отрыв в зачете производителей. В воскресенье чешский и финский экипажи, оба на ŠKODA FABIA R5 evo, выбрали осторожную тактику на оставшихся пяти спецучастках общей протяженностью 38,42 км.

«Мне кажется, нам надо просто насладиться каждым спецучастком и аккуратно привести автомобиль к финишу», – сказал Калле Рованпера перед стартом. Эта осторожность привела Калле и Йонне на пьедестал в Лландидно, где они отпраздновали не только победу в гонке, но и досрочный чемпионский титул в зачете WRC 2 Pro.

Михал Храбанек, директор ŠKODA Motorsport, прокомментировал результаты гонки: «Это знаменательный день для всех нас. Я хочу поблагодарить Калле, Йонне, обоих Янов, инженеров, механиков и всю команду, которая помогла нам достичь успеха. Я счастлив, что мы смогли одержать победу в этой непростой гонке, а ŠKODA FABIA R5 evo вновь оказалась безупречна».

Результаты ралли Великобритании в Уэльсе (автомобили R5)

Рованпера/Халттунен (Финляндия/Финляндия), ŠKODA FABIA R5 evo, 3:11:49,1 часа

П.Солберг/Миллс (Норвегия/Великобритания), VW Polo GTI R5, +45,0 секунды

Кейв/Фернисс (Великобритания/Великобритания), Hyundai i20 R5, +59,7 секунды

Луб/Ландэ (Франция/Франция), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:03,8 минуты

Грязин/Федоров (Россия/Россия), ŠKODA FABIA R5 evo, +1:08,9 минуты

Катсута/Баррит (Япония/Великобритания), Ford Fiesta R5 MK II, +3:21,5 минуты

Фурма/Джамуль (Франция/Бельгия), Ford Fiesta R5, +3:35,6 минуты

Булачия-Вилкинсон/Крету (Боливия/Аргентина), ŠKODA FABIA R5, +3:53,9 минуты

Андольфи/Инглеси (Италия/Италия), ŠKODA FABIA R5, +4:37,9 минуты

Копецки/Глоушек (Чехия/Чехия), ŠKODA FABIA R5 evo, +4:47,0 минуты

Положение в Чемпионате мира по ралли FIA в зачете WRC 2 Pro/пилоты (после 12 из 14 гонок)

Калле Рованпера (Финляндия), ŠKODA, 176 очков

Гас Гринсмит (Великобритания), Ford, 125 очков

Мадс Остберг (Норвегия), Citroen, 120 очков

Ян Копецки (Чехия), 97 очков

Положение в Чемпионате мира по ралли FIA в зачете WRC 2 Pro/производители (после 12 из 14 гонок)

ŠKODA, 300 очков

Ford, 247 очков

Citroen, 120 очков

Число дня: 2

За две гонки до конца Чемпионата мира по ралли FIA 2019 экипаж ŠKODA Motorsport Калле Рованпера (Финляндия) и Йонне Халттунен (Финляндия) досрочно обеспечил себе чемпионский титул в классе WRC 2 Pro.

Календарь Чемпионата мира по ралли FIA (WRC 2 Pro) 2019