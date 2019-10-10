У Mitsubishi появился еще один новый дилер

Новый автосалон «АВИЛОН. Mitsubishi», расположенный по адресу Волгоградский проспект 43 к1, общей площадью более 520 м2, будет специализироваться на продаже новых автомобилей, на сервисном обслуживании и ремонте автомобилей любого уровня сложности.
В шоу-руме будут представлены все модели бренда: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX. Также клиентам будет доступен полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: консультации, тест-драйвы, финансовые и страховые инструменты. Сервисный центр «АВИЛОН. Mitsubishi» оснащён самым современным оборудованием, позволяющим производить любые виды работ в соответствии со стандартами бренда Mitsubishi Motors.
Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», отметил: «Мы постоянно работаем над развитием нашей дилерской сети, привлекая ведущих игроков автомобильного бизнеса. Компания «Авилон», без сомнения, один из лидеров в Московском регионе. Мы приветствуем нового партнера в семье Mitsubishi и желаем успехов!»«Для «АВИЛОНа» партнерство брендом Mitsubishi – это еще один успешный шаг в реализации «Стратегии 2025». Присоединение знаменитого японского бренда позволит нам завоевать дополнительную долю рынка и подарит поклонникам марки дополнительную свободу выбора и обслуживания. Мы уверенны, что наш многолетний опыт работы в автомобильном бизнесе позволит «АВИЛОНу» войти в пятерку лидеров рынка по Московскому региону и реализовать 665 автомобилей в 2020 году» – рассказал Павлович Андрей, председатель правления, генеральный директор АГ «АВИЛОН».
Осаму Иваба, Президент и главный исполнительный директор «ММС Рус», отметил: «Мы постоянно работаем над развитием нашей дилерской сети, привлекая ведущих игроков автомобильного бизнеса. Компания «Авилон», без сомнения, один из лидеров в Московском регионе. Мы приветствуем нового партнера в семье Mitsubishi и желаем успехов!»
«Для «АВИЛОНа» партнерство брендом Mitsubishi – это еще один успешный шаг в реализации «Стратегии 2025». Присоединение знаменитого японского бренда позволит нам завоевать дополнительную долю рынка и подарит поклонникам марки дополнительную свободу выбора и обслуживания. Мы уверенны, что наш многолетний опыт работы в автомобильном бизнесе позволит «АВИЛОНу» войти в пятерку лидеров рынка по Московскому региону и реализовать 665 автомобилей в 2020 году» – рассказал Павлович Андрей, председатель правления, генеральный директор АГ «АВИЛОН».
C 2014 года www.amsrus.ru
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