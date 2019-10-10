У Mitsubishi появился еще один новый дилер

Компания ООО «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, объявляет о подписании Дилерского соглашения с АГ «АВИЛОН», который стал новым дилером Mitsubishi Motors в России. Это первый японский бренд в портфеле компании. Технический запуск салона состоялся в октябре, официальное открытие планируется на март 2020 года

Новый автосалон «АВИЛОН. Mitsubishi», расположенный по адресу Волгоградский проспект 43 к1, общей площадью более 520 м2, будет специализироваться на продаже новых автомобилей, на сервисном обслуживании и ремонте автомобилей любого уровня сложности.

В шоу-руме будут представлены все модели бренда: Pajero, Pajero Sport, L200, Outlander, Eclipse Cross и ASX. Также клиентам будет доступен полный спектр сопутствующих услуг, связанных с покупкой новых автомобилей: консультации, тест-драйвы, финансовые и страховые инструменты. Сервисный центр «АВИЛОН. Mitsubishi» оснащён самым современным оборудованием, позволяющим производить любые виды работ в соответствии со стандартами бренда Mitsubishi Motors.