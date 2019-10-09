Второй подряд шеф-дизайнер «убежал» из компании Rolls-Royce

По информации от «Авторевю», компания Rolls-Royce объявила об уходе главного дизайнера Йозефа Кабана. В предельно кратком пресс-коммюнике сказано, что Йозеф решил покинуть компанию немедленно в своих интересах

Главная пикантность в том, что шеф-дизайнером британской марки Кабан был лишь шесть месяцев: он вступил в должность 1 апреля этого года. Компания благодарит его за вклад в развитие, хотя едва ли за столь короткий период Йозеф Кабан смог серьезно поучаствовать хоть в одном проекте.

Это уже второй подряд «побег» шеф-дизайнера из компании Rolls-Royce. Прежний глава этого направления Джайлс Тейлор оставил должность в 2018 году для того, чтобы стать вице-президентом по дизайну и главным креативным директором китайской корпорации FAW, которой принадлежит и наиболее престижный в КНР легковой бренд Hongqi. Тогда Роллс-Ройсу пришлось оставаться без главного дизайнера около полугода — и теперь эта должность снова вакантна.

Йозеф Кабан известен в первую очередь как автор облика автомобилей Skoda Fabia, Octavia и Superb нынешних поколений, а также кроссоверов Skoda Kodiaq и Karoq. Хотя прежде он участвовал в работе над экстерьером суперкара Bugatti Veyron и несколько лет трудился в дизайн-центре Audi. В 2017 году Йозеф перешел в компанию BMW, откуда его и перевели в принадлежащую баварцам компанию Rolls-Royce. Но о следующем месте работы словацкого дизайнера пока ничего не известно.