Команда Signatech Alpine Elf не попала на подиум

После инцидента в первый час гонки Alpine A470 финиширует вне подиума впервые с 2017 года

Тома Лоран, Андре Негран и Пьер Раг после второго этапа сезона занимают четвертую строчку в плотной таблице командного зачета в классе LMP2

Команда Signatech Alpine Elf постарается взять реванш в рамках следующего этапа Чемпионата мира по автогонкам на выносливость, который состоится 10 ноября в Шанхае

Команда Signatech Alpine Elf, которая с 2015 года регулярно финишировала в первой тройке на гонке в Фудзи, прибыла в Японию, намереваясь продолжить череду победных выступлений пятый год подряд и 10-й раз подряд в своей категории

После первой сессии свободной практики на влажном покрытии команда потратила две следующих сессии для подбора оптимальных настроек. В квалификации Alpine A470 под управлением Андре Неграна и Пьера Раге смог занять лишь шестое место в классе LMP2.

После парада японских владельцев Alpine A110 на Фудзи Спидвей на старт гонки под грозовым небом вышел Пьер Раг. Вскоре он прорвался в первую пятерку, но затем из-за контакта с автомобилем класса GT на втором отрезке ему пришлось вернуться в боксы.

На замену сломанной задней тяги подвески потребовалось шесть минут, и команда вернулась в борьбу на последнем месте, полная решимости отыграть пять кругов отставания до конкурентов. Тома Лоран и Андре Негран атаковали изо всех сил и продвигались вперед, несмотря на первые капли дождя в середине дистанции и несколько объявлений режима автомобиля безопасности с двумя желтыми флагами.

Когда до конца оставалось менее двух часов и за руль вернулся Тома Лоран, команда вплотную подобралась к седьмому месту. Благодаря смелой стратегии француз поддерживал высокий темп, экономил топливо и за 30 минут до финиша смог опередить автомобиль Cetilar Racing №47. Позже вечером экипаж Alpine A470 поднялся еще на одну позицию, поскольку JOTA №38 был дисквалифицирован после гонки.

Эти с трудом доставшиеся очки помогли Signatech Alpine Elf занять четвертое место в плотной таблице командного зачета. Несмотря на результат в Фудзи команда Филиппа Сино планирует вернуться на подиум в следующем раунде – на гонке «4 часа Шанхая», которая пройдет 10 ноября.

Филипп Сино, директор команды Signatech Alpine Elf: «Мы понимали, что когда-нибудь наша череда попаданий на подиум должна прерваться, и, к сожалению, сегодня это произошло. Нам так и не удалось подобрать правильный баланс настроек для автомобиля, чем обычно славится наша команда. Квалификация показала, что нам с трудом дается второй сектор, поэтому мы вернулись к проверенной конфигурации для этой гонки. После уверенного старта Пьера все складывалось достаточно неплохо, однако столкновение похоронило наши шансы на успех. В таких ситуациях всегда сложно найти виноватого. Впервые за долгое время автомобиль пришлось вернуть в боксы во время гонки, но команда провела фантастически быструю замену сломанной задней тяги подвески – всего за шесть минут. В гонку мы вернулись на последнем месте, но преисполненные решимости бороться за седьмое место. Андре прекрасно провел свой отрезок, отыграв какое-то время на влажной и сложной трассе, и мы пошли на определенный риск, попросив Тома сэкономить максимум топлива и сохранить высокую скорость в конце гонки, что в итоге помогло опередить автомобиль Cetilar. Таким образом, мы отыграли одну позицию и, пусть это покажется банальным, но эти дополнительные два очка могут оказаться решающими в конце сезона». Тома Лоран: «Сложно было бороться с обстоятельствами, в которых мы оказались. Но несмотря на инцидент, с которым команда замечательно справилась, Пьер и Андре великолепно отработали свои отрезки за рулем. Я атаковал до самого конца, хотя после потери пяти кругов шансы на высокие места были потеряны. Мы выбрали удачную стратегию и понимали, что при необходимости можем сэкономить много топлива. В целом сегодня были положительные и отрицательные моменты, тем не менее мы заработали шесть очков, которые могут очень пригодиться нам в конце сезона».

Андре Негран: «Выходные в Японии выдались трудными. Мы отчаянно пытались подобрать идеальные настройки, но в результате на квалификации у автомобиля оказался слишком низкий дорожный просвет и недостаточная поворачиваемость. Для гонки мы внесли кое-какие коррективы, однако контакт с автомобилем класса GT дорого нам обошелся. Мы сражались до самого конца, и команда показала великолепную работу в сложных условиях. Мы поставили перед собой цель обогнать автомобиль Cetilar и добились ее. Это подтверждает, что мы никогда не сдаемся, и я уже с нетерпением жду шанхайского старта, чтобы взять реванш за эту неудачу». Пьер Раг: «После трудного старта на втором своем отрезке я допустил ошибку в трафике, что предопределило исход гонки. Я думал, что пилот Ferrari меня видит, но это было не так… Я попытался максимально резко затормозить, но не смог избежать двойного удара, от которого сломалась задняя рулевая тяга. Конечно, это неотъемлемая часть автоспорта, но я очень расстроен за команду, которая проделала потрясающую работу на трассе и в гараже. Очень обидный для всех нас результат, поэтому мы приложим все силы, чтобы побороться за высшие места в Шанхае и забыть об этой осечке».

Результаты

«6 часов Фудзи» в классе LMP2

Racing Team Nederland n°29 — 222 круга

Jackie Chan DC Racing n°37, +1 круг

United Autosports n°22, +2 круга

High Class Racing n°33, +3 круга

Cool Racing n°42, +3 круга

Signatech Alpine Elf n°36, +5 кругов

Cetilar Racing n°33, +6 кругов

JOTA n°38 – дисквалифицирован

Чемпионат FIA по гонкам на выносливость, командный зачет в классе LMP2