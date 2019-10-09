Итоги национального конкурса профессионального мастерства «Grand Prix 2019»

В Москве состоялся финал и церемония награждения победителей 13-го Национального конкурса профессионального мастерства в области клиентского сервиса среди официальных дилерских центров Тойота и Лексус – «Grand Prix 2019»

Конкурс проходит в России ежегодно с 2007 года и является важнейшим элементом мотивации для профессионального развития сотрудников, а также демонстрацией лучших практик системы обучения сервисных специалистов Тойота и Лексус.

Система обучения и развития персонала компании Тойота для сотрудников дилерских центров является уникальной для автомобильной индустрии и включает в себя теоретические и практические занятия, электронное самостоятельное обучение, а также процесс наставничества на рабочем месте. Обучение проходит практически весь персонал дилерского центра, начиная от механиков и заканчивая диспетчерами записи и сотрудниками склада: в общей сложности почти 40 различных специальностей и профессий. Особое внимание уделяется программе подготовки механиков. Четыре уровня программы включают стандартное обучение – от использования инструмента и несложных операций до диагностики всех электронных систем автомобиля, и дополнительные тренинги, направленные на углубленное изучение различных систем автомобилей и получение специфических знаний (например, как отличать контрафактные запасные части). Всего за 2018 год обучение прошли порядка 1000 человек в течение 3500 часов.

Значимым подтверждением высочайшего уровня системы обучения компании Тойота стала золотая медаль 45-го чемпионата мира по профессиональному мастерству WorldSkills 2019, который прошел в Казани в августе 2019 года. В рамках подготовки к чемпионату российская сборная автомастеров в 2018 году прошла четырехнедельный тренинг в полном соответствии с высочайшими стандартами подготовки сервисных специалистов Тойота. Благодаря полученным навыкам член сборной России Николай Дончак успешно выполнил все поставленные задачи и стал чемпионом мира WorldSkills 2019 в компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей». Компания Тойота также выступила главным партнером компетенции «Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» на чемпионате мира WorldSkills 2019.

«Ответственный и системный подход к подготовке своих сотрудников – одна из ключевых причин сотрудничества движения WorldSkills с ООО «Тойота Мотор» в рамках подготовки сборной для участия в прошедшем мировом первенстве в Казани», – отмечает Семен Нероди-Гречка, руководитель управления по развитию партнерских отношений WorldSkills Russia.

Национальный конкурс профессионального мастерства Тойота по своей сути является корпоративным аналогом глобального движения WorldSkills. Аналогично WorldSkills, чемпионат Тойота нацелен на повышение престижа рабочих профессий и повышения их профессионального уровня. В свою очередь профессионализм и мастерство специалистов Тойота и Лексус во многом обеспечивают долговременное качество и надежность автомобилей брендов и высокий уровень удовлетворенности клиентов.

Конкурс Тойота ежегодно проходит в несколько этапов. На первом из них отбор лучших специалистов происходит внутри дилерских центров. Вторым этапом лучшие представители сервиса Тойота и Лексус разных городов проходят региональный отбор по итогам теоретического тестирования, проводимого экспертами компании Тойота. Лучшие специалисты региона в каждой номинации с июля по сентябрь готовятся к участию в финале, который традиционно проходит в Москве на территории учебного центра ООО «Тойота Мотор».

В 2019 году в финале свой высокий уровень профессионализма подтверждали 34 сотрудника из 21 дилерского центра Тойота и 8 официальных дилерских центров Лексус. В шести номинациях соревновались лучшие механики двух уровней подготовки, маляры, специалисты отделов запасных частей сервисные консультанты и специалисты по работе с клиентами.

Механики демонстрировали спектр навыков в работах, связанных с диагностикой, обслуживанием и ремонтом автомобиля. Одним из заданий для механиков стало определение и устранение специально созданных неисправностей в двигателях – аналогичное задание проходили и участники чемпионата WorldSkills 2019. Маляры соревновались в качестве окраски боковой поверхности автомобиля. Специалисты отделов запасных частей – эта номинация участвовала в конкурсе впервые – выявляли лучшего по работе с подбором и хранением запасных частей. Задачей сервисных консультантов было продемонстрировать навыки в области обслуживания клиентов, переговоров, а также продаж услуг и аксессуаров. Специалисты по работе с клиентами должны были подтвердить высокий уровень профессионализма в работе со сложными обращениями, жалобами клиентов и обработке показателей клиентской удовлетворенности.

В результате все без исключения участники подтвердили высочайший уровень подготовки и соответствие их квалификации специалистам Тойота по всему миру. Победители примут участие в «Ассамблее национальных чемпионов Тойота Мотор Корпорэйшн в Японии, где будут награждены наряду с лучшими специалистами более чем из 70 стран.

Список победителей “Grand Prix” 2019

Консультанты

1 место – Андрей Сосунов (Тойота Центр Тюмень Север)

2 место – Кирилл Бахтин (Лексус Центр Ярославль)

3 место – Евгений Лодочников (Тойота Центр Приморский)

Диагносты

1 место – Иван Старостин (Лексус Центр Астрахань)

2 место – Николай Соколов (Тойота Центр Тверь)

3 место – Алексей Крылов (Тойота Центр Нижний Новгород Юг)

Механики

1 место – Максим Лашков (Тойота Центр Красноярск)

2 место – Антон Белоконов (Тойота Центр Коломенское)

3 место – Алексей Арсеньев (Лексус Центр Ярославль)

Специалисты отделов запасных частей

1 место – Александр Черненьков (Тойота Центр Битца)

2 место – Денис Фокин (Тойота Центр Тверь)

3 место – Евгений Агафонов (Тойота Центр Челябинск Восток)

Маляры

1 место – Карен Агаджанян (Тойота Центр Волгоградский)

2 место – Андрей Григорьев (Тойота Центр Тюмень Север)

3 место – Дмитрий Щенков (Тойота Центр Нижний Новгород Юг)

Специалисты по работе с клиентами