Бренд Jaguar снова стал официальным партнером теннисного турнира «ВТБ Кубок Кремля»

С 12 по 20 октября 2019 года в Москве пройдет юбилейный 30-й теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля». По уже сложившейся традиции официальным автомобильным партнером события в шестой раз выступит бренд Jaguar

В этом году за главный трофей на арене Ледового Дворца «Крылатское» будут сражаться знаменитые теннисисты со всего мира. Россию на соревновании представят Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев.

На правах официального партнера турнира компания Jaguar Land Rover предоставит автомобили в качестве VIP-трансфера всем участникам международных соревнований. Помимо этого, вниманию гостей будут представлены две модели Jaguar: компактный спортивный кроссовер E-PACE и первый полностью электрический SUV Jaguar I-PACE.

Продажи Jaguar I-PACE в России стартовали в декабре 2018 года. За этот короткий срок модель стала абсолютным лидером продаж в сегменте электрических автомобилей на российском рынке, а также завоевала ряд престижных международных наград, в том числе одержала победу сразу в трех номинациях премии World Car Awards 2019. Jaguar I-PACE – это высокотехнологичный автомобиль, сочетающий системы нового поколения на базе искусственного интеллекта с практичностью пятиместного SUV. Два электромотора совокупной мощностью 400 л.с. позволяют I-PACE разогнаться с 0 до 100 км/ч всего за 4,8 секунды. Благодаря литий-ионной батарее емкостью 90 кВт*ч запас хода I-PACE может достигать 470 км (WLTP).

Компактный спортивный кроссовер Jaguar E-PACE сочетает в себе динамику спортивных моделей Jaguar, практичность полного привода, а также широкие мультимедийные возможности. Стильный и практичный автомобиль завоевал любовь клиентов по всему миру, а также получил признание экспертов отрасли – в 2017 году E-PACE стал лауреатом престижной премии World Car Awards.

История участия компании Jaguar Land Rover в развитии и поддержке теннисного спорта в России началась в 2001 году. Высокие достижения, спортивный характер и стремление к лидерству всегда отличали Jaguar – и именно это объединяет британский бренд и турнир «ВТБ Кубок Кремля», который уже много лет привлекает лучших теннисистов мира.