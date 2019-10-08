Обновленная версия шин класса UHP от Hankook специально для Porsche

Сотрудничество Hankook с производителем автомобилей Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG позволило расширить ассортимент оригинальных комплектующих изделий для новых моделей спортивных автомобилей благодаря шинам Hankook

Начиная с июня этого года автомобильные заводы оснащают Porsche Cayenne 21-дюймовыми шинами класса UHP—Hankook Ventus S1 evo 3 SUV. Обновленная версия этой шины обеспечивает превосходные характеристики управляемости и точности управления в дополнение к повышенному сцеплению шины с мокрым дорожным покрытием и сниженному сопротивлению качению.

С июня производитель шин премиум-класса Hankook поставляет на Porsche Cayenne флагманские шины класса UHP — модель Ventus S1 evo 3 SUV3. Шины данной модели специально изготавливаются и поставляются в качестве оригинальных комплектующих для производителя спортивных автомобилей класса SUV в Штутгарте, а также полностью соответствует высоким требованиям, предъявляемым к указанному сегменту.

«Porsche – чрезвычайно мощные и вместе с тем очень практичные спортивные автомобили. Это усложняет разработку шин», – говорит Хан-Чон Ким, президент европейского подразделения Hankook Tire Europe. «Мы в высшей степени довольны этими оригинальными шинами, поскольку они ярко демонстрируют производительность наших продуктов».

Шина сверхвысокой производительности, основой для которой послужили технологии, опробованные и испытанные в DTM, обеспечивает высокую точность рулевого управления с ярко выраженными спортивными характеристиками. Iины размером 285/40 ZR 21 (109Y) XL спереди и 315/35 ZR 21 (111Y) XL сзади специально разработаны для спортивных автомобилей класса SUV и обеспечивают выдающиеся характеристики управляемости.

Клаус Краузе, инженер и руководитель Европейского технического центра Hankook, объясняет: «Нагрузка от автомобиля в сочетании со спортивной управляемостью, низким сопротивлением качению и высокой грузоподъемностью усложнили разработку шин для Porsche Cayenne». «Новая модель шин Ventus S1 evo 3 SUV превосходно удовлетворяет указанным требованиям как на мокром, так и на сухом дорожном покрытии».

В дополнение к спортивным характеристикам управляемости, новый протектор шины Hankook также обладает передовыми особенностями, оптимизирующими его экологические свойства (сопротивление качению и долговечность). Состав резиновой смеси протектора шины Ventus S1 evo 3 SUV содержит инновационные материалы нового поколения на основе высокоэффективных природных смол. Это не только увеличивает уровень сцепления на пике мощности, нои позволяет шине сохранить его в гораздо более широком температурном диапазоне, повышая ее предельный диапазон. Кроме того, специальные нейлоновые материалы, применяемые по технологии «bead-packing» в боковине шины, обеспечивают повышенную устойчивость при движении даже под нагрузкой. Гибридный арамидный материал CapPly, покрывающий стальные нитикорда брекера, в сочетании с двухслойным каркасом из вискозного волокна дополнительно обеспечивает высокую прочность и долговечность.