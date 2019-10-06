Tesla установила новый рекорд продаж в Европе, обойдя Volkswagen Polo

Американский электромобиль Tesla Model 3 бьет рекорд продаж, обойдя Volkswagen Polo

По сообщению «SpeedMe», за первые девять месяцев текущего года было произведено 96 155 машин Tesla, а фактические поставки достигли приблизительно 97 000 единиц. Это максимальные цифры в истории американской компании. В третьем квартале 2019 года только продажи Model 3 составили 79 600 автомобилей.

Спрос на Model 3 резко выросли в Европе, так как автопроизводитель с февраля представил Model 3 на ключевых рынках, таких как Нидерланды, Норвегия и Германия. Автомобиль, который продается в Европе по цене 43 390 евро (3,1 млн рублей), оставил позади таких конкурентов, как Volkswagen Polo.

По словам лизинговых компаний, покупка новых электромобилей стимулировалось налоговыми льготами. Некоторые из них правительство планирует отменить в следующем году, чтобы это побудило покупателей уже сейчас заказывать автомобили с конкурентоспособной ценой и запасом хода, которые привлекли спрос на Model 3.