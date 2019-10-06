Директор «Черноморца» и депутат Виталий Бут совершил наезд на ребенка и покинул место происшествия

Виталий Бут - Депутат Новороссийской городской думы и генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут

Директор «Черноморца» и депутат Виталий Бут совершил наезд на ребенка и покинул место происшествия
Октябрь 06 19:11 2019

Депутат Новороссийской городской думы и генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут совершил наезд на ребенка на пешеходном переходе и покинул место происшествия.

Как сообщает РЕН ТВ, авария произошла 4 октября в Новороссийске. Бут управлял Range Rover в состоянии алкогольного опьянения и, сбив ребенка, не стал покидать салон автомобиля, а скрылся с места ДТП.

После этого Виталий Бут был задержан правоохранительными органами. Против него возбуждено уголовное дело по двум статьям: об управлении транспортным средством в нетрезвом виде и об оставлении места ДТП.

Виталий Бут – Депутат Новороссийской городской думы и генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут.
Фото: VK

46-летний Бут является бывшим футболистом. Он выступал за московские «Динамо» и «Локомотив», тульский «Арсенал» и новороссийский «Черноморец».

Также он приходится братом бывшему полузащитнику Владимиру Буту, выигравшему Лигу чемпионов в составе дортмундской «Боруссии» в 1997 году.

Виталий Бут – Депутат Новороссийской городской думы и генеральный директор «Черноморца» Виталий Бут.
Фото: VK

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1 Comment

  1. Игорь Коваленко
    Октябрь 06, 20:14 #1 Игорь Коваленко

    Скот

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