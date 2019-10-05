Юбилей сотрудничества Infiniti и Bose

Вот уже на протяжении трех десятилетий INFINITI плодотворно сотрудничает с известнейшим брендом аудиотехники Bose. Совместными усилиями две компании с мировым именем превращают водителей и пассажиров в настоящих автомобильных меломанов

Начиная с первого дня существования INFINITI стремился предоставить покупателям все самое лучшее, начиная от ездовых впечатлений и заканчивая комфортом салона. Не стали исключением и высококлассные звуковые системы, изысканно дополняющие роскошное внутреннее убранство автомобилей INFINITI. Создатели первой же модели бренда – люкс-седана Q45 – поставили перед собой крайне амбициозную цель. Водители и пассажиры Q45 должны были получить точно такое же удовольствие от музыки в машине как и при ее прослушивании на домашней музыкальной системе.

INFINITI и Bose: начало

Именно с этой целью INFINITI обратилась к фирме Bose – бренду известному на весь мир своими разработками в области музыкальных систем. Теперь ее специалисты должны были с нуля построить идеальный аудиоцентр для премиального седана Q45.

Но сказать, разумеется, легче, чем сделать. Построить высококачественную аудиосистему в автомобиле – очень и очень непростая задача. Во-первых, нужно учитывать, что салон машины сам по себе меньше по объему, чем обычная комната, кроме того звуковую картину внутри автомобиля искажают, например, стекла отталкивающие звук, а также сиденья и обивка, которые наоборот его поглощают. Даже сами по себе кресла, торпедо и центральная консоль вносят специфические коррективы в построение звуковой сцены. Тем не менее, даже в сравнительно стеснённых условиях салона премиального седана специалисты Bose смогли создать аудиосистему с четырьмя динамиками, которая учитывала все особенности внутреннего мира Q45.

Весь проект от первых набросков до полностью готовой музыкальной системы растянулся на долгих два года. Концепцию аудиосистемы для INFINITI Q45 разрабатывали в американских лабораториях Bose во Фрэмингеме (штат Массачусетс), в то время как процесс интеграции компонентов в салон автомобиля происходил в инженерном центре INFINITI в японском Ацуги. Специалисты Bose еще задолго до премьеры серийной модели получили полный доступ к дизайнерской планировке салона Q45, чтобы идеально расположить динамики, их корпуса, а также электронные модули.

Хироши Миядзаки, который в настоящий момент возглавляет автомобильное направление Bose, сотрудничающее с Nissan и INFINITI, вспоминает как все начиналось: «В 80-х многие автомобильные бренды всерьез озаботились повышением качества музыкальных систем своих моделей. Нам тоже потребовался совершенно новый подход, чтобы добиться высококачественного звучания в салоне премиального седана Q45. Совместно с инженерами INFINITI мы построили систему с самыми мощными динамками и усилителями, которые существовали на тот момент, и, конечно же, с самыми передовыми технологиями обработки сигнала».

В эпоху, когда мир еще не догадывался в возможностях современных интернет-технологий, а факс считался самым передовым коммуникационным средством, работа инженеров, представлявших американскую и японскую компанию, была крайне непростой.

«Мы отправлялись в Японию в двухнедельные командировки, – рассказывает Миядзаки. – И остервенело работали с семи утра до десяти вчера, включая выходные!»

Все, однако, было не зря. Когда в 1989 году состоялся официальный запуск премиального INFINITI Q45, его музыкальную систему признали одной из самых совершенных в мире. Если большинство конкурентов строили свои музыкальные системы на базе магнитолы со встроенным усилителем, по умолчанию отличавшейся низкой мощностью, но высоким уровнем искажений, то Q45 мог похвастать полноценным усилителем мощности, равно как и искусно настроенными динамиками, которые обеспечивали прекрасное звучании и для водителя, и для сидящих сзади пассажиров. Так был сделан первый шаг в многолетнем и плодотворном сотрудничестве между INFINTI и Bose.

Погружение в звук

Пройдет всего несколько лет и от кассетных носителей привычных в год дебюта INFINITI Q45, аудиотехника сделает огромный шаг вперед к CD-чейнджерам и цифровым технологиям обработки сигнала. Но Bose и здесь окажется впереди всех, представив в 2001 году технологию звукокомпенсации AudioPilot – впервые такая появилась на INFINITI Q45 нового поколения. AudioPilot от Bose в отличии от большинства систем конкурентов, просто увеличивающих громкость звука в ответ на рост скорости, действительно настраивает звучание в соответствии с уровнем шумов. Установленный в салоне микрофон, постоянно отслеживает уровень шума и основываясь на этой информации управляющий блок подстраивает звучание системы таким образом, чтобы слушателю ничто не мешало наслаждаться музыкой.

Пять лет спустя на спортивном седане INFINITI M 2006 модельного года Bose представила систему объёмного звучания стандарта 5.1. Она включала динамики встроенные в том числе и в передние кресла, гарантировавшие слушателям новый уровень впечатлений. Еще годом позже на седане INFINITI G35 появится система Bose по прозвищу «Аудиостудия на колесах». Ее отличительной особенностью стали 10-дюймовые среднечастотные динамики в передних дверях, которые эффективно реализовывали мощностной потенциал системы. Причем, инженеры Bose совместно с коллегами из INFINITI тщательно проработали внутреннюю архитектуру дверей, чтобы добиться оптимально расположения всех компонентов.

Еще более впечатляющей демонстрацией возможностей Bose и INFINITI стал кабриолет INFINITI G37 2009 модельного года. «Перед нами поставили сверхсложную задачу создать музыкальную систему, которая одинаково безупречно сыграет как при поднятой, так и при убранной крыше, – вспоминает Хироши Миядзаки. – В процессе разработки мы попросту срезали крышу на купе G37, получив в свое распоряжение необходимый для экспериментов прототип. В конечном итоге нам удалось построить уникальную систему с динамиками, интегрированными в подголовники. Именно они помогают создать правильную звуковую сцену и убрать шумы от дороги и ветра, даже когда вы едете без крыши».

За последние 30 лет технологии сделали огромный шаг вперед пройдя путь от кассетных магнитол эпохи первого поколения Q45 до стриминга через протокол Bluetooth на новейшем QX50, но главное, что стремление INFINITI и Bose предлагать клиентам самое лучшее остаётся неизменным.