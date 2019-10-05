Проект Безопасная дорога компании Hyundai вышел на федеральный уровень

Запуск и презентация проекта Безопасная дорога состоялись в Уфе, Архангельске, Новосибирске и Красноярске.
проект Безопасная дорога компании Hyundai
В мероприятиях приняли участие представители УГИБДД МВД и Министерства образования Республики Башкортостан, Новосибирской, Архангельской областей и Красноярского края, руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций и представители компании Хендэ Мотор СНГ.
Также в презентации проекта Безопасная дорога приняли участие руководители дилерских центров Hyundai этих регионов, которые поддержали инициативу ООО Хендэ Мотор СНГ и обещали оказывать всестороннюю помощь в реализации проекта в регионах.
Проект направлен на формирование базовых навыков безопасного участия в дорожном движении и внедрению лучших инновационных образовательных практик в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма
Образовательная концепция проекта Безопасная дорога и результаты пилотной апробации проекта получили положительные отзывы и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и рекомендованы к тиражированию в дошкольных образовательных организациях во всех регионах Российской Федерации.
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