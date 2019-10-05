Проект Безопасная дорога компании Hyundai вышел на федеральный уровень

Проект Безопасная дорога компании Hyundai вышел на федеральный уровень
Октябрь 05 12:11 2019

Уникальный комплексный социально-образовательный проект Hyundai для всей семьи Безопасная дорога вышел на федеральный уровень.

 Запуск и презентация проекта Безопасная дорога состоялись в Уфе, Архангельске, Новосибирске и Красноярске.

проект Безопасная дорога компании Hyundai

проект Безопасная дорога компании Hyundai

В мероприятиях приняли участие представители УГИБДД МВД и Министерства образования Республики Башкортостан, Новосибирской, Архангельской областей и Красноярского края, руководители и педагоги дошкольных образовательных организаций и представители компании Хендэ Мотор СНГ.

Также в презентации проекта Безопасная дорога приняли участие руководители дилерских центров Hyundai этих регионов, которые поддержали инициативу ООО Хендэ Мотор СНГ и обещали оказывать всестороннюю помощь в реализации проекта в регионах.

Проект направлен на формирование базовых навыков безопасного участия в дорожном движении и внедрению лучших инновационных образовательных практик в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма

Образовательная концепция проекта Безопасная дорога и результаты пилотной апробации проекта получили положительные отзывы и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ и рекомендованы к тиражированию в дошкольных образовательных организациях во всех регионах Российской Федерации.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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