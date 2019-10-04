Tesla вытеснил ДВС модели. В отдельно взятой стране…

Похоже, что жителей Норвегии совершенно не пугают трудности, с которыми можно столкнуться во время эксплуатации электрокаров зимой. В сентябре объемы продаж одной из электрических моделей сравнялись с продажами всех машин с ДВС

Как сообщает портал Insideevs, по итогам прошлого месяца Tesla реализовала в Норвегии 2342 экземпляра Model 3 — это 21% всего рынка страны, что в два раза превышает продажи всех новых бензиновых автомобилей — их доля не превышает 10,3%. Доля дизельных моделей составляет 12,4%, таким образом, общие продажи машин с ДВС (22,7%) едва превышают показатели Tesla Model 3. Второй по популярности моделью на местном рынке является электрический Volkswagen e-Golf — его продали в количестве 661 экземпляра, тройку замкнул хэтчбек Nissan Leaf (585).

Четвертое место в списке досталось электрическому кроссоверу Audi e-Tron (476 экз.), и лишь на пятом месте расположилась модель с традиционным ДВС — кроссовер Toyota RAV4, который продался в количестве 424 экземпляров. Шестую позицию в списке по итогам сентября занял гибрид BMW i3 (398 ед.), седьмое — Hyundai Kona, восьмое — Tesla Model X (317), девятое — Mitsubishi Outlander (252), замкнул десятку Volvo XC60.

В целом в сентябре в Норвегии было продано 6086 электрокаров, что на 26,7% превышает результат аналогичного месяца прошлого года. Доля «электричек» на рынке в сентябре составила 54,5%. Также было продано 1139 гибридов, что на 28,1% меньше аналогичного показателя в 2018 году, их доля составила 10,2%.

Объяснить шквальный рост спроса на электрокары в Норвегии очень просто: литр 95-го на местных заправках стоит 1,72 евро (122 рубля), а покупка электромобилей поддерживается из госбюджета.