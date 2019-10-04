Президент Чешской Республики пополнил свой автопарк служебных автомобилей

В День чешской государственности автопарк служебных автомобилей президента страны Милоша Земана пополнили обновленный SUPERB и KODIAQ

Президент остается верен чешскому бренду на протяжении многих лет. Лифтбэк ŠKODA SUPERB и внедорожник ŠKODA KODIAQ в версиях Laurin & Klement оснащены самыми мощными двигателями марки – 2.0 TSI / 200 кВт (272 л.с.) и 2.0 TSI. / 140 кВт (190 л.с.) соответственно.

Новый служебный SUPERB является уже восьмым по счету, которым пользуется Милош Земан на посту президента Чешской Республики. Глава государства сменил три автомобиля второго поколения, а позже стал первым в стране обладателем модели третьего поколения. Все автомобили Милоша Земана ежегодно обновляются. В этом году флагман ŠKODA был значительно модернизирован, и в День государственности Чехии новинку передали президенту в замке Ланы. ŠKODA AUTO также поставляет автомобили чешской полиции и Президентскому департаменту безопасности (Министерству внутренних дел).

Новый президентский SUPERB оснащен самым мощным бензиновым двигателем марки, 2.0 TSI / 200 кВт (272 л.с.), который сочетается с автоматической коробкой передач и полным приводом. Салон автомобиля выполнен из черной кожи, а оснащение аналогично моделям серийного производства за исключением двух держателей для флагов на передних крыльях. По требованию чешской полиции и Президентского департамента безопасности дополнительное оборудование автомобилей включает в себя скрытую систему спецсигналов, камеры и радиооборудование. Благодаря современным информационно-развлекательным системам пассажиры могут пользоваться, например, высокоскоростным интернетом в пути, а адаптивная система управления шасси (DCC) гарантирует максимально комфортное вождение, адаптируя реакцию акселератора, тормоза и амортизатора под выбранный режим вождения.

Помимо полностью светодиодных матричных фар, которые впервые появились на серийной модели ŠKODA, более высокий уровень безопасности обеспечивают новые помощники водителя: интеллектуальный и адаптивный круиз-контроль, система мониторинга слепых зон Side Assist с дальностью действия до 70 м, ассистент аварийной остановки для многополосных дорог Emergency Assist и система контроля дистанции спереди с функцией распознавания пешеходов. Список опций включает в себя вентилируемые кожаные сиденья, цифровую приборную панель и три информационно-развлекательные системы с экраном диагональю 9,2″, в двух из которых навигация осуществляется жестами и голосом.

Президент Милош Земан пользуется ŠKODA SUPERB с 2013 года. Тогда в его распоряжение поступил автомобиль второго поколения в версии Laurin & Klement, который в 2015 году был заменён на модель третьего поколения в той же модификации. В июле 2017 года автопарк пополнил KODIAQ в версии Laurin & Klement.

Автомобили ŠKODA тесно связаны с историей чешского правительства. Так, например, Томаш Гарриг Масарик, первый президент Чехословацкой республики, пользовался легендарной Škoda Hispano-Suiza (с шестицилиндровым двигателем мощностью 100 л.с.) еще в 1926 году.