Кроссовер Chery Tiggo 4 Cosmo стал доступен для клиентов по привлекательной цене

Стильный и технологичный кроссовер CHERY TIGGO 4 в топовой комплектации COSMO доступен для приобретения у официальных дилеров марки по цене от 1 069 900 рублей с учётом максимальных выгод по маркетинговым программам

Комплектация COSMO включает в себя турбированный двигатель объемом 1.5 л., 147 л.с., шестиступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями DCT6 и широкое оснащение: ESP версии 9.1 от Bosch, 18-дюймовые алюминиевые литые диски, передние и задние электростеклоподъемники, система бесключевого доступа и запуска двигателя, электрический стояночный тормоз, шесть подушек безопасности, камера заднего вида, круиз-контроль, кожаное многофункциональное рулевое колесо, кожаные сиденья, полный «зимний» пакет, включающим в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал, «Умный» ключ-браслет, система распознавания жестов, 7-дюймовый цифровой экран с бортовым компьютером в панели приборов, мультимедиа с цветным 9-дюймовым емкостным сенсорным экраном и система Cloudrive 2.0, позволяющая расширить возможности смартфона, 2 USB-разъёма и многое другое.

Приобрести кроссовер CHERY TIGGO 4 в комплектации COSMO по максимально-выгодной цене можно, воспользовавшись специальными программами. При наличии автомобиля с пробегом можно воспользоваться программой TRADE-IN, которая даёт возможность получить выгоду в размере 70 000 рублей при сдаче автомобиля марки CHERY, 50 000 рублей при сдаче автомобилей марок KIA, Hyundai, Lada, Renault, Opel, Ford, Geely или Lifan и 40 000 рублей на любые другие марки.

При покупке автомобиля в кредит можно воспользоваться программами поддержки продаж CHERY FINANCE, реализуемыми дистрибьютором совместно с банками-партнерами. На CHERY TIGGO 4 COSMO действуют программы «Семейный автомобиль CHERY», «Первый автомобиль CHERY» и сниженные процентные ставки CHERY DIRECT.

Программа «Семейный автомобиль CHERY» рассчитана на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми. Данная программа подразумевает стандартную кредитную ставку Chery Finance и выгоду 50 000 рублей.

Те, кто впервые приобретает автомобиль и оформляет в собственность, могут воспользоваться программой «Первый автомобиль CHERY», по которой выгода составляет 80 000 рублей. Также кроссовер TIGGO 4 можно приобрести с привлечением заёмных средств по выгодной процентной ставке — от 0,1% годовых.