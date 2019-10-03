Видео задержания сына вице-президента МТС после многочасовой погони

В Москве задержали 25-летнего сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись задержания, которая оказалась у него в распоряжении, а также Telegram-канал Baza. Различить лицо человека на видео сложно – РБК.
View this post on Instagram Я думал мне будет хуже без некоторых людей , но оказалось, что без них, я становлюсь только лучше✔️A post shared by |Alan Ruber💿 (@alan_ruber_official) on Jun 24, 2017 at 6:27am PDT
Я думал мне будет хуже без некоторых людей , но оказалось, что без них, я становлюсь только лучше✔️
A post shared by |Alan Ruber💿 (@alan_ruber_official) on Jun 24, 2017 at 6:27am PDT
По данным РЕН ТВ, управлявший автомобилем молодой человек во время задержания был в состоянии наркотического опьянения, не остановился по требованию правоохранителей и на протяжении нескольких часов пытался скрываться от преследования, однако вскоре остановился. Вместе с ним в автомобиле находился его знакомый.
View this post on Instagram Хочешь продолжения – не рассказывай никому о началеA post shared by |Alan Ruber💿 (@alan_ruber_official) on Dec 27, 2017 at 3:52am PST
Хочешь продолжения – не рассказывай никому о начале
A post shared by |Alan Ruber💿 (@alan_ruber_official) on Dec 27, 2017 at 3:52am PST
Baza со ссылкой на неназванный источник уточняет, что полиция задержала Ибрагимова-младшего с наркотиками, а также нашла у него в машине пистолет. Telegram-канал указывает, что «ГИБДД несколько часов гоняла по всей Москве вишневую BMW Ибрагимова». На кадрах РЕН ТВ видно, как молодого человека через разбитое боковое стекло вытаскивают из такого автомобиля, поскольку сам он выходить из машины отказывался.
Фото Рен ТВ
В его машине, предположительно, нашли пакеты из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и гашиш. Отмечается, что у молодого человека якобы больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей – SMNews.
View this post on Instagram Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадностьA post shared by |Alan Ruber💿 (@alan_ruber_official) on Jun 19, 2019 at 8:58pm PDT
Портит людей не бедность или богатство, а зависть и жадность
A post shared by |Alan Ruber💿 (@alan_ruber_official) on Jun 19, 2019 at 8:58pm PDT
«Такой информации пока нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками сына вице-президента МТС.
В ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать информацию РБК. РБК направил запрос в МТС.
Руслан ИбрагимовВице-президент МТС по взаимодействию с органами государственной власти и связям с общественностью
Руслан Ибрагимов занимает должность вице-президента МТС по взаимодействию с органами госвласти и связям с общественностью. До назначения на эту должность он с 2008 года работал вице-президентом компании по корпоративным и правовым вопросам. С 2010 года занимает лидирующие позиции в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» по версии Ассоциации менеджеров России и «Коммерсанта».
Фото Life Shot
C 2014 года www.amsrus.ru
Ну, не удивили, это стало нормой, когда дети больших чиновников творят ,что хотят
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