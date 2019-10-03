Видео задержания сына вице-президента МТС после многочасовой погони <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type=bookmark class=mce_SELRES_start>﻿</span>

По данным СМИ, 25-летний молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения, у него в машине нашли пакетики с запрещенными веществами и пистолет.

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В Москве задержали 25-летнего сына вице-президента МТС Руслана Ибрагимова. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на видеозапись задержания, которая оказалась у него в распоряжении, а также Telegram-канал Baza. Различить лицо человека на видео сложно – РБК.

По данным РЕН ТВ, управлявший автомобилем молодой человек во время задержания был в состоянии наркотического опьянения, не остановился по требованию правоохранителей и на протяжении нескольких часов пытался скрываться от преследования, однако вскоре остановился. Вместе с ним в автомобиле находился его знакомый.

Baza со ссылкой на неназванный источник уточняет, что полиция задержала Ибрагимова-младшего с наркотиками, а также нашла у него в машине пистолет. Telegram-канал указывает, что «ГИБДД несколько часов гоняла по всей Москве вишневую BMW Ибрагимова». На кадрах РЕН ТВ видно, как молодого человека через разбитое боковое стекло вытаскивают из такого автомобиля, поскольку сам он выходить из машины отказывался.

В его машине, предположительно, нашли пакеты из-под кокаина, пистолет-пугач, патроны и гашиш. Отмечается, что у молодого человека якобы больше 20 нарушений ПДД и неоплаченных штрафов на 73 тысячи рублей – SMNews.

«Такой информации пока нет», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос о возможном задержании с наркотиками сына вице-президента МТС.

В ГИБДД не смогли оперативно прокомментировать информацию РБК. РБК направил запрос в МТС.

Руслан Ибрагимов занимает должность вице-президента МТС по взаимодействию с органами госвласти и связям с общественностью. До назначения на эту должность он с 2008 года работал вице-президентом компании по корпоративным и правовым вопросам. С 2010 года занимает лидирующие позиции в рейтинге «Топ-1000 российских менеджеров» по версии Ассоциации менеджеров России и «Коммерсанта».