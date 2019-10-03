Тест-драйв Mercedes-Benz C200 4matic coupe

Mercedes Benz C200 coupe с кузовом C205 заменил предшественника на Франкфуртском автосалоне 2015 года.

Экстерьер купе C-Class логично заимствован у родителя: седана C-Class 2014 (W205) года. Они оба имеют одинаковую стилистику фасада автомобиля. Cо спины второе поколение купе C-класса вдохновлено дизайном купе S-класса предыдущего поколения (2014 года).

Новый купе C-Class, получил максимальный набор передовых мультимедийных и электронных функций, включая ассистенты и безопасность. Автомобиль стал больше, но легче. Заявлено, что прочнее и определенно тише предшественника.

На 95 мм. длиннее, на 80 мм. увеличилась колесная база, на 40 мм. увеличилась ширина. Дополнительный размер увеличил пространство на уровне плеча, локотя и высоты на обеих рядах сидений. Не могу передать ощущений – предыдущий испытывать не довелось, но в нынешней версии на переднем ряду определенно не тесно даже при моих лишних 110 кг * 184 см.

Вся семья 205, включая родительский Mercedes Benz W205, впервые используют совершенно новую для Daimler платформу модульной архитектуры с задним приводом (MRA).

Автомобиль, благодаря использованию алюминия стал легче на 100 кг. Но при этом представители Mercedes-Benz заверили, что конструкция стала более жесткой, чем у конкурентов.

Купе ниже седана на 15 мм на и в дизайне AMG Line: «алмазная» решетка радиатора, большие нижние воздухозаборники, светодиодные фары, с дневными ходовыми «бровями» и т.д.

В интерьере межклассовых, внутримарочных унификаций не меньше – приборная панель Artico и рычаг КПП (под рулевым колесом) тот же, что и у седана C-класса 2014 года (W205), но у купе C-Class уже уникальные передние спортивные сиденья со встроенными подголовниками. А также два отдельных, достаточно удобных для кузова купе задних сиденья.

Много знакомого взгляд встретил в интерьере после тест-драйва CLA Shooting Brake того же поколения. Дисплей TFT 10.25″ на матовой, металлической, центральной консоли пока еще тот же – грубый имплант (на купе Е и S класса уже органичное одно целое с панелью). Руль с металлическими вставками. Черный ясень на панели, в дверях горячие краснокожие вставки граничат с холодным алюминием. Дерзко и привлекательно.

Множество функций активируется голосовыми командами COMAND®. В консоли беспроводное отделение для зарядки телефона. Apple CarPlay™, Android Auto штатные, не удивляющие совсем.

AMG версии отличает: фирменное исполнение решетки радиатора, бампера, тормозных суппортов, желтые вставки на сидениях и вместо матового алюминия на центральной консоли «карбоновая» отделка. Причем в 2015 нам в Сочи удалось испытать и предыдущую AMG версию. Она показалась интереснее текущих конкурентов – RS5 и М4.

В России представлены 6 версий (в Германии 15) этого автомобиля. От C 180 Premium Купе до Mercedes-AMG C 63 S Купе Особая Серия. Цены от 2,81 млн. руб. до 6,39 млн. руб. В мощности – от 150 до 510 л.с. Расход топлива от 6,3 до 10,1 л/100 км. При этом за пределами России продаются модели С 200d/220d с фантастическим расходом около 4,3/4,8 л./100 км.

Причем адаптивный круиз-контроль работает в двух режимах помощи водителю. «Активный» и «пассивный» – пока назовем так.

Технология Mercedes-Benz Distronic – симбиоз слов «расстояние» и «электронный», основывается на данных от радиолокационного датчика позволяющих сохранить заранее установленное расстояние от автомобиля впереди вас. Радар установлен за решеткой радиатора и посылает три отдельных перекрывающихся конусообразных луча шириной три градуса, которые покрывают одну полосу движения. Радарные лучи могут проецироваться на сотни метров вперед по дороге. Но в московской зимней жиже на границе нуля ему ой как трудно, как, впрочем, и вам…

Есть еще и режим: Lane Assist – удерживающий автомобиль в полосе. Вот он как раз удерживает авто пассивно, а режим «Steering Assist» уже активно подруливает, удерживая автомобиль в комбинации: позади впереди идущего автомобиля и по середине полосы с определенной дистанцией. Именно эта «активная» комбинация водительских ассистентов кладет на лопатки всех конкурентов. Идеально работает на скоростях от 0 до 200 км/ч.

При этом дальний свет так же работает в адаптивном режиме.

Есть система распознавания дорожных знаков, которая отправляет полученные данные на проекционный HUD дисплей. В сочетании с Distronic круиз сам будет ограничивать вашу скорость согласно знакам и настройкам. Но! Как и на нескольких других марках автомобилей система может считывать данные и со знаков-наклеек с кормы автобусов удивляя вас резким торможением. Ну вот так – фактически для системы распознавания они пока идентичны.

Конечно, купе не может быть единственным автомобилем в семье. Максималисты эгоисты, будут пользоваться таким авто в одиночестве именно в расчете на то, чтобы остаться «на свободе».

На вторичке сейчас таких купе старше 2011 года нет. Битые продаются сразу – спрос большой. Теряют в цене с пробегом они немного больше, чем другие модели. Но при этих незначительных недостатках – это автомобиль звезда. Бриллиант коллекции, шоу-кар не теряющий своих поклонников. При этом хочу отметить, что межклассовая разница у купе от Mercedes не имеет разительных отличий, в сравнении с ценой. И это решение вызывает восторг – очень точный расчет!

Причем отдельный восторг стоило бы посветить межклассовой разнице – она не существенна, за исключением цены. Как в начинке, так и мощности, скорости классы очень близки, но вот в цене отличие более заметное. А как известно Mercedes, особенно coupe, покупают не из-за начинки или комплектации.