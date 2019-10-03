Компания Nissan расширила границы заботы о своих клиентах

Компания Nissan расширила границы заботы о своих клиентах
Октябрь 03 21:11 2019

Компания Nissan расширяет границы заботы о своих клиентах и объявляет о запуске пятилетней поддержки. Она доступна в официальных дилерских центрах Nissan по всей России

Традиционно гарантия Nissan распространяется на 3 года или 100 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) и покрывает любые детали, узлы и агрегаты, включая элементы подвески, АКБ, хром, ксеноновые лампы. Запуская пятилетнюю поддержку, Nissan берет на себя дополнительные обязательства после окончания заводской гарантии еще 2 года или до достижения 150 000 км осуществлять техническое обслуживание для своих клиентов по ключевым агрегатам. «5 лет поддержки» покрывают двигатель, систему полного привода, и все доступные варианты коробок передач: механическую, автоматическую, а также вариатор X-Tronic CVT. Постгарантийное покрытие распространяется на модели Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano и Nissan Terrano, произведенные в России в 2018 и 2019 годах и приобретенные с октября 2019.

«Одним из главных элементов глобальной стратегии Nissan является забота о клиенте. «5 лет поддержки» призваны сделать владение автомобилями Nissan более выгодным и комфортным, и наши клиенты это оценят», – отметил Андрей Акифьев, Управляющий директор Nissan в России.

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  Article "tagged" as:
Nissanгарантиядилерские центры
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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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