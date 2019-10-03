Дилерская сеть бренда Haval продолжает увеличиваться

Бренд Haval открыл 9 новых дилерских центров в 7 городах России: в Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге.
По указанным адресам можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая интеллектуальный кроссовер F7. В новых дилерских центрах бренда доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей.
Развитие дилерской сети — один из ключевых факторов успеха бренда на российском рынке. Открытый в начале лета в Тульской области первый российский завод Haval стабильно наращивает объемы производства, чтобы полностью удовлетворять растущий спрос клиентов. Следуя стратегии бренда, Haval продолжит развитие, максимально ориентированное на российского потребителя. В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей.
C 2014 года www.amsrus.ru
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