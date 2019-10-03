Дилерская сеть бренда Haval продолжает увеличиваться

Дилерская сеть бренда Haval продолжает увеличиваться
Октябрь 03 16:11 2019

Haval, лидер по продажам автомобилей среди китайских брендов, продолжает укреплять свои позиции на российском рынке. На сегодняшний день дилерская сеть бренда насчитывает 70 официальных центров на всей территории России

Бренд Haval открыл 9 новых дилерских центров в 7 городах России: в Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Адреса новых дилерских центров

БелгородРинг Тайм Белгородул. Студенческая, д. 1ф
ЕкатеринбургРегинасул. Гурзуфская, д. 63
Минеральные ВодыФреш-Автоул. Автомобильная, д. 17
МоскваФаворит Моторсул. Коптевская, д. 69А, стр. 5
МоскваАвтопассажВаршавское шоссе, д. 138А
МоскваАвтомирул. Перерва, д. 19, стр. 2
Нижний ТагилОкамиВосточное шоссе, д. 3
ОренбургАвтосалон-2000ул. Монтажников, д. 16/4
Санкт-ПетербургАларм-Моторспр. Маршала Жукова, д. 51, лит. А

По указанным адресам можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая интеллектуальный кроссовер F7. В новых дилерских центрах бренда доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей.Haval

Развитие дилерской сети — один из ключевых факторов успеха бренда на российском рынке. Открытый в начале лета в Тульской области первый российский завод Haval стабильно наращивает объемы производства, чтобы полностью удовлетворять растущий спрос клиентов. Следуя стратегии бренда, Haval продолжит развитие, максимально ориентированное на российского потребителя. В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей.

На тему:

  Article "tagged" as:
Havalдилерская сеть
  Категории:
Новости
больше статей

Автор

AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

Больше статей
больше статей

Похожие статьи

Собянин: Платная парковка – это лояльно

Собянин: Платная парковка – это лояльно 5

Dongfeng Fengshen AX4 – лидер продаж в КНР

Dongfeng Fengshen AX4 – лидер продаж в КНР 2

Россия – чемпион турнира по мини-футболу KIA Champ 2017

Россия – чемпион турнира по мини-футболу KIA Champ 2017 0

write a comment

0 Comments

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Only registered users can comment.