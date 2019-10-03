Дилерская сеть бренда Haval продолжает увеличиваться

Haval, лидер по продажам автомобилей среди китайских брендов, продолжает укреплять свои позиции на российском рынке. На сегодняшний день дилерская сеть бренда насчитывает 70 официальных центров на всей территории России

Бренд Haval открыл 9 новых дилерских центров в 7 городах России: в Белгороде, Екатеринбурге, Минеральных водах, Нижнем Тагиле, Оренбурге, Москве и Санкт-Петербурге.

Адреса новых дилерских центров

Белгород Ринг Тайм Белгород ул. Студенческая, д. 1ф Екатеринбург Регинас ул. Гурзуфская, д. 63 Минеральные Воды Фреш-Авто ул. Автомобильная, д. 17 Москва Фаворит Моторс ул. Коптевская, д. 69А, стр. 5 Москва Автопассаж Варшавское шоссе, д. 138А Москва Автомир ул. Перерва, д. 19, стр. 2 Нижний Тагил Оками Восточное шоссе, д. 3 Оренбург Автосалон-2000 ул. Монтажников, д. 16/4 Санкт-Петербург Аларм-Моторс пр. Маршала Жукова, д. 51, лит. А

По указанным адресам можно приобрести любую из доступных в России моделей Haval, включая интеллектуальный кроссовер F7. В новых дилерских центрах бренда доступен полный комплекс услуг по продаже и послепродажному обслуживанию автомобилей.

Развитие дилерской сети — один из ключевых факторов успеха бренда на российском рынке. Открытый в начале лета в Тульской области первый российский завод Haval стабильно наращивает объемы производства, чтобы полностью удовлетворять растущий спрос клиентов. Следуя стратегии бренда, Haval продолжит развитие, максимально ориентированное на российского потребителя. В ближайших планах бренда дальнейшее расширение дилерской сети, повышение качества обслуживания, а также вывод на рынок новых моделей.