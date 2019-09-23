Genesis G70 признан лучшим по итогам исследования качества мультимедийного оборудования

Премиальный спортивный седан Genesis G70 признан лучшим в своем сегменте, согласно опубликованным в этом месяце итогам Исследования качества мультимедийного оборудования и степени удовлетворенности им клиентов (2019 Multimedia Quality and Satisfaction Study), проведенного агентством рыночных исследований J.D. Power

Победа в сегменте компактных автомобилей, кроссоверов и внедорожников премиум-класса стала для бренда очередным успехом, последовавшим за двумя подряд первыми местами в исследованиях качества новых автомобилей на рынке США (Initial Quality Studies, IQS), проведенных J.D. Power в 2018 и 2019 годах.

Ежегодное исследование мультимедийного оснащения оценивает степень удовлетворенности клиентов аудиосистемами, системами связи, информационно-развлекательными и навигационными системами (объединенная аббревиатура ACEN – Audio/Communication/Entertainment/Navigation) своих автомобилей. В исследованиях J.D. Power оценочным критерием для присвоения бренду или конкретной модели автомобиля места в рейтинге является количество заявленных дефектов на 100 проданных автомобилей. Этот показатель у премиального спортивного седана G70, представлявшего бренд Genesis в исследовании качества мультимедиа, составил всего 7,4 на сто машин, что на 28% лучше, чем у ближайшего конкурента. Сопоставимое преимущество Genesis было продемонстрировано и в исследовании IQS (Исследование качества автомобилей в первые 90 дней владения) 2019 года, где с показателем 63 дефекта на 100 автомобилей бренд стал лучшим как в премиальном сегменте, так и по всей автомобильной индустрии в целом: результат оказался на 32% лучше, чем в среднем по автоиндустрии, и на 25% лучше, чем у ближайшего конкурирующего бренда премиум-сегмента.

«Наши клиенты постоянно подтверждают нам, что инновационные технологии являются для них одним из важнейших критериев выбора. Мы всегда стремимся оснащать наши автомобили наиболее значимыми из инновационных технологических решений. И подобное признание со стороны наиболее авторитетного в нашей индустрии исследователя рынка – J.D. Power – еще больше укрепляет наше стремление формировать для клиентов самый лучший пользовательский опыт, уделять особое внимание высочайшему качеству аудиосистем, оснащать автомобили такими системами связи и навигации, которые были бы максимально просты, понятны и удобны в использовании», – комментирует награду операционный директор Genesis Motor America Ирвин Рафаэль (Erwin Raphael).

Исследование качества новых автомобилей IQS, которое проводится уже более тридцати лет, является своеобразным эталоном для всей автомобильной индустрии. В нем оценивается качество новых автомобилей по информации за первые 90 дней владения. Исследование 2019 года основано на опросах покупателей и пользователей лизинговых автомобилей 2019 модельного года. Подобные исследования обеспечивают автопроизводителей информацией, необходимой для своевременного выявления существующих проблем, и являются серьезным инструментом повышения качества продукции.