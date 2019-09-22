Закончилась серия региональных парадов владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover

Компания Jaguar Land Rover Россия завершила серию региональных парадов владельцев автомобилей Jaguar и Land Rover, которые проходили по всей стране, а также в Белоруссии и Казахстане с июня по сентябрь 2019 года

Истинные поклонники британских брендов и единомышленники, объединенные духом приключений и жаждой новых открытий, выстраивались в колонны из внедорожников и седанов, кроссоверов и спорткаров, чтобы торжественно проехать по центральным улицам шести городов России, Белоруссии и Казахстана. Всего к парадам, прошедшим в Санкт-Петербурге, Минске, Алматы, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, присоединились 2 964 участника, которые сформировали 741 экипаж.

В каждом городе колонны автомобилей неизменно приковывали взгляды и вызывали неподдельный интерес окружающих. Дресс-код участников был выдержан в британском стиле, благодаря чему удалось придать событию совершенно особенную аутентичную атмосферу. Гости, чьи образы оказались самыми эффектными, по итогам парада были награждены фирменными сувенирами. В финальной точке маршрута каждого из заездов участников ожидали специальные вечерние программы и концерты в честь завершения этого уникального события.

Серия региональных парадов, прошедшая с большим успехом, в очередной раз продемонстрировала сплоченность сообщества владельцев Jaguar и Land Rover, их готовность выходить за грани обыденного и открывать новые горизонты. В каждом городе парад стал ярким незабываемым событием, воплощающим истинный дух британских брендов.