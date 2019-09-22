Nissan представил концепции кресел для геймеров

Nissan представил концепции кресел для геймеров на ‘National Video Games Day’, день, посвященный видеоиграм в США. Концепции созданы в стиле культовых автомобилей Nissan, таких как Armada и GT-R NISMO, а также электромобиля Nissan LEAF

Гейминг и киберспорт являются сегодня одними из самых быстроразвивающихся направлений деятельности на нашей планете. Компания Nissan решила инвестировать в этот тренд. Ранее в этом году японский автопроизводитель стал партнером двух самых популярных киберспортивных команд мира – Faze Clan и OpTic Gaming.

Как производитель сидений Zero Gravity Seat, которые можно найти на многих множество моделях Nissan, компания применила знакомые технологии удобства для создания трех причудливых концепций кресел для геймеров.

Киберспортсмены проводят много часов за компьютером, оттачивая свое мастерство, поэтому оснащение играет для каждого из них очень важную роль. Однако киберспортсменам часто приходиться выбирать между эстетикой и комфортом. Кресло Nissan обеспечит им и то, и другое. Обладая многолетним опытом разработки комфортных сидений, компания Nissan создала три концептуальных проекта, которые, несомненно, вызовут интерес у геймеров во всем мире.

Nissan GT-R NISMO: Восхищение, непревзойденные характеристики и проработанность до мельчайших деталей

Создано под вдохновением от самого знакового автомобиля Nissan

Изготовлено из углеволокна и алюминия

Имеет форму гоночного кресла для максимальной производительности

Обито черной кожей и синтетической замшей красного цвета

Nissan Armada: Элегантность и комфорт премиального уровня

Создано под вдохновением от надежного, но вместе с тем изысканного внедорожника Nissan

Обивка воистину капитанского кресла из кожи Platinum Reserve черного и коричневого цветов

Встроенный климат-контроль для охлаждения и обогрева

Поясничная поддержка для дополнительного комфорта

Nissan LEAF: Удивительное в простоте

Создано под вдохновением от самого продаваемого в мире электромобиля

Окраска деталей в цвете Gun Metal

Светло-серая кожаная обивка с синими вставками

USB-разъемы для зарядки

Интегрированная подушка для ног

На данный момент Nissan не планирует выпускать эти кресла серийно, но внимательно следит за реакцией публики. Компания попросила своих поклонников принять участие в опросе и отдать свой голос за наиболее понравившуюся концепцию на страничке компании в Twitter. Более половины голосов собрало концептуальное кресло, созданное в стиле Nissan GT-R.