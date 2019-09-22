Nissan представил концепции кресел для геймеров

Гейминг и киберспорт являются сегодня одними из самых быстроразвивающихся направлений деятельности на нашей планете. Компания Nissan решила инвестировать в этот тренд. Ранее в этом году японский автопроизводитель стал партнером двух самых популярных киберспортивных команд мира – Faze Clan и OpTic Gaming.
Как производитель сидений Zero Gravity Seat, которые можно найти на многих множество моделях Nissan, компания применила знакомые технологии удобства для создания трех причудливых концепций кресел для геймеров.
Киберспортсмены проводят много часов за компьютером, оттачивая свое мастерство, поэтому оснащение играет для каждого из них очень важную роль. Однако киберспортсменам часто приходиться выбирать между эстетикой и комфортом. Кресло Nissan обеспечит им и то, и другое. Обладая многолетним опытом разработки комфортных сидений, компания Nissan создала три концептуальных проекта, которые, несомненно, вызовут интерес у геймеров во всем мире.
На данный момент Nissan не планирует выпускать эти кресла серийно, но внимательно следит за реакцией публики. Компания попросила своих поклонников принять участие в опросе и отдать свой голос за наиболее понравившуюся концепцию на страничке компании в Twitter. Более половины голосов собрало концептуальное кресло, созданное в стиле Nissan GT-R.
C 2014 года www.amsrus.ru
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