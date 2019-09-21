Клиенты бренда Land Rover наиболее удовлетворены покупкой автомобиля в дилерском центре

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», бренд Land Rover продемонстрировал самый высокий индекс удовлетворенности клиентов покупкой автомобиля в дилерском центре

В ходе онлайн-опроса, проводившегося в ноябре 2018 года, эксперты «АВТОСТАТ» опросили свыше 1800 владельцев новых автомобилей. Им было предложено оценить процесс обслуживания в дилерском центре по шести критериям: ассортимент автомобилей в салоне, дружелюбность персонала, компетентность сотрудников, достоверность предоставляемой информации, срок ожидания и оформления автомобиля, а также индивидуальный подход. Таким образом, решающими в рейтинге стали отзывы не только о работе персонала, но и о внутренних организационных процессах дилерского центра.

Абсолютным лидером по совокупному показателю всех критериев стал бренд Land Rover, набрав 88,1 балла. Общая выборка охватила 30 самых популярных брендов автомобилей в рейтинге продаж на российском рынке.