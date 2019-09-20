ŠKODA AUTO запустила систему цифровых уведомлений dProduction на заводе в Квасинах

Система dProduction помогает сотрудникам завода ŠKODA в Квасинах на производстве, при ведении документооборота и контроле качества

Мультимедийная система позволяет избежать ошибок и упрощает сложные производственные процессы

Вскоре после запуска проект удостоился награды Automotive Lean Production

ŠKODA AUTO постепенно внедряет технологии, разработанные в рамках концепции Индустрии 4.0, и уже успешно запустила систему цифровых уведомлений dProduction на заводе в городе Квасины

Предоставляя сотрудником предприятия различную мультимедийную информацию, она помогает им на всех этапах производства, предупреждает об изменениях в процессах и контролирует качество. dProduction предотвращает возможные ошибки, экономит время и бюджет компании, а также служит для сотрудников цифровой инструкцией, помогая таким образом сохранить огромное количество бумаги.

Михаэль Оэльеклаус, член Совета директоров ŠKODA, ответственный за производство и логистику: «Сверхсовременный завод в Квасинах является центром производственной сети марки и играет ключевую роль в достижении наших целей. Последовательное внедрение цифровых технологий в производство позволяет нам еще больше оптимизировать процессы. Система dProduction помогает персоналу лучше ориентироваться на всех этапах производства. Проект повышает уровень компетентности завода в Квасинах, на котором сегодня работает около 9 000 человек».

ŠKODA AUTO внедрила систему dProduction на одну из двух сборочных линий в Квасинах в апреле, инвестировав 1,2 млн евро. На этом конвейере выпускаются модели SUPERB, KODIAQ и с сегодняшнего дня – первая в истории чешского бренда plug-In гибридная модель SUPERB iV.

Система dProduction позволяет предотвратить ошибки и делает документооборот более простым и удобным: цифровые инструкции отображаются на экране, который активируется личной электронной картой сотрудника. Благодаря этому каждый рабочий получает только релевантную его текущей задаче информацию. Текст, 3D-модели и видеоинструкции помогают правильно установить ту или иную деталь, что экономит время и снижает риск ошибок на производстве. Подсистема dProduction, которая называется VISPART, поддерживает несколько языков.

Система позволяет не только получать информацию, но и вносить в нее изменения. Каждому работнику присваивается определенный уровень доступа, который автоматически активируется после сканирования электронной карты.

Цифровая система контроля качества заменяет использовавшийся до сегодняшнего дня метод, при котором сотрудник вручную ставит свою печать по завершении каждого этапа. Благодаря dProduction теперь необходимо лишь вставить свою идентификационную карту в кардридер, и система автоматически сохранит все данные, касающиеся каждого производственного шага.

Документооборот на этапе контроля качества на заводе в Квасинах также ведется электронно. Ранее сотрудники во время каждого шага вручную заполняли бумажную форму, находящуюся внутри автомобиля. Для этого они должны были быстро находить и заполнять соответствующие поля в бланке. Новая подсистема SQS ускоряет и упрощает этот процесс: все, что необходимо контролеру, – это выбрать соответствующие пункты на сенсорном дисплее, после чего информация отправляется напрямую в систему.

Все аспекты работы dProduction также имеют еще одно важное преимущество – экологическая эффективность: больше не нужно распечатывать инструкции, руководства, документации и формы. Кроме того, все изменения в них теперь не требуют повторного распространения бумажных версий. С момента запуска проекта в апреле 2019 года ŠKODA AUTO уже сэкономила десятки килограммов бумаги на заводе в Квасинах.

ŠKODA AUTO на протяжении многих лет последовательно совершенствует завод в Квасинах, чтобы оптимально использовать мощности производства. Это предприятие является одним из самых современных во всей автомобильной индустрии, в том числе поэтому оно было выбрано для внедрения системы dProduction. Помимо этого, производственная линия в Квасинах, на которой выпускаются модели KODIAQ и SUPERB, является одной из самых коротких в отрасли. Она состоит из 50 циклов, включающих около 5 000 производственных этапов. Для системы dProduction ŠKODA AUTO установила на линии 50 сенсорных экранов (по одному на цикл), а также 100 обычных экранов вдоль линии. И это еще не все: новая система потребовала прокладки 19 км кабеля, установки 200 розеток и размещения 2,5 тонн электронного оборудования.

Только для проекта dProduction компания разработала три новые системы и внедрила 17 интерфейсов в уже существующие, а также сконфигурировала 3 500 шагов и провела тренинги по работе с электронными помощниками для 800 сотрудников.

Проект dProduction является частью программы FORCE, в рамках которой ŠKODA AUTO открывает новые возможности для развития своего производства. FORCE – это комплексный цифровой инструментарий, предназначенный сделать производство более эффективным и гибким и способный решить проблемы, связанные с глобализацией. Для этого ŠKODA AUTO определила восемь областей, которые покрывают все аспекты успешного производства и имеют четко обозначенные цели.

В июле система dProduction была удостоена престижной награды Automotive Lean Production Award в категории «Специальная награда – умное цифровое решение». Промышленный журнал AUTOMOBIL PRODUKTION и бизнес-консультанты Agamus Consult ежегодно отмечают лучшие проекты и инициативы в автомобильной отрасли. В соответствии со своим девизом «Учиться у лучших», премия ставит перед собой цель – определить ориентиры в различных отраслях эффективного производства и распространить внедрение цифровых технологий в международной автомобильной индустрии. Михаэль Оэльеклаус получит награду от лица департамента производства и логистики на 14-й конференции Automotive Lean Production, которая будет проведена концерномVolkswagen в Вольфсбурге 05 и 06 ноября 2019 года.