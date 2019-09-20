Новосибирская область присоединилась к проекту «Безопасная дорога»

Новосибирская область присоединяется к комплексному социально-образовательному проекту для всей семьи «Безопасная дорога» по формированию культуры безопасного поведения на дорогах

Проект разработан и реализуется при поддержке Hyundai и включает обучение и методическую поддержку специалистов дошкольных образовательных организаций и родителей, а также специальные интерактивные занятия для детей, направленные на развитие навыков безопасного поведения на дорогах.

«Уникальный проект «Безопасная дорога» был разработан компанией Hyundai совместно с лучшими экспертами на основе ведущих мировых образовательных практик. И начиная с 2017 г. в рамках проекта мы активно рассказываем людям самых разных возрастов из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей об основных правилах поведения на дорогах, проводим специальные мероприятия и занятия для детей, – отметил управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев. – За время работы проекта уже более 5500 дошкольников и более 5300 родителей приняли в нем участие. Более 450 педагогов дошкольных образовательных организаций смогли пройти специально разработанный авторский курс и успешно применяют полученные знания, обучая детей и их родителей, и это, на наш взгляд, отличный результат».

В этом году проект расширяет свою географию – выходит на федеральный уровень и открывает двери для дошкольников Новосибирской и Архангельской областей, Красноярского края и Республики Башкортостан.

В Новосибирске в ГОУ ДПО «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» состоялась презентация проекта «Безопасная дорога», в которой приняли участие представители Министерства образования Новосибирской области, Управления ГИБДД МВД России по Новосибирской области, Министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, ГБУ ДО Новосибирской области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр», специалисты отделов образования города Новосибирска, ответственных за организацию работы по безопасности дорожного движения в образовательных организациях, руководители дошкольных образовательных организаций, методисты дошкольных образовательных организаций, воспитатели. Представители компании «Хендэ Мотор СНГ» рассказали об основных этапах, ключевых целях, особенностях развития проекта и тех результатах, которых удалось достичь за время реализации проекта в других регионах.

«Со стороны Госавтоинспекции Новосибирской области уделяется особое внимание безопасности детей на дорогах. В течение всего учебного года, особенно перед началом школьных каникул, в рамках декадников «Внимание, каникулы!» мы проводим совместные с образовательными организациями мероприятия для детей по безопасности дорожного движения и обращаемся к родителям с просьбой проводить дополнительные беседы с детьми о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Крайне важно, чтобы дети были готовы к нестандартным ситуациям, в которых они могут оказаться на дороге, и правильно применяли полученные знания, – отметил начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД МВД России по Новосибирской области подполковник полиции Вячеслав Ушаков. – Именно поэтому мы поддерживаем инициативу компании Hyundai по формированию базовых навыков безопасного участия в дорожном движении и рады, что Новосибирская область вошла в число регионов, в дошкольных образовательных организациях которых будет реализовываться комплексный проект Hyundai «Безопасная дорога».

В рамках проекта, призванного внедрить и распространить лучшие инновационные образовательные практики в области профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, воспитатели детских дошкольных учреждений проходят методическую переподготовку. После дополнительного обучения специалисты самостоятельно проводят интерактивные занятия для детей, кейс-клубы и семинары для родителей по формированию и закреплению базовых навыков безопасного участия в дорожном движении, а также активно применяют на занятиях семейные игровые практики по дорожной безопасности. Каждое учреждение, которое принимает участие в проекте, получает методические материалы: пособия, дидактические карточки, игры и семейные задания для проведения занятий по дорожной безопасности.

Образовательная концепция проекта «Безопасная дорога» и результаты пилотной апробации проекта получили положительные отзывы и поддержку Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, ФКУ «Научно-исследовательский центр проблем безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации», Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства образования и науки РФ. Проект и его образовательные технологии были рекомендованы к тиражированию в дошкольных образовательных организациях во всех регионах Российской Федерации.