Новая современная снегоуборочная техника MAN введена в эксплуатацию в аэропорту «Гагарин»

Седельный тягач MAN TGS400 4×4 BBS в сцепке с специальной полуприцепной машиной для профессиональной уборки снега

Самоходная машина на модифицированном шасси MAN TGS 18.360 4×4 BB

Специальные автомобили на шасси MAN компании Aebi Schmidt Group

Новая современная снегоуборочная техника на шасси MAN введена в эксплуатацию в аэропорту «Гагарин» для обеспечения бесперебойной работы аэродромного комплекса в условиях снегопада

Новый международный аэропорт «Гагарин» начал работу в августе и обслужил первые регулярные пассажирские рейсы. Содержание инфраструктуры аэропортов в надлежащем состоянии — одна из важнейших составляющих безопасности полетов.

Вовремя очищенные от снега взлетно-посадочные полосы, рулежные дорожки и стоянки для авиалайнеров — это вопрос соблюдения расписания вылетов и приема воздушных судов в аэропорту. С соблюдением всех норм по безопасности. В период снегопадов простои аэродромной снегоуборочной техники не допускаются.

В связи с этим к уборочной технике, выполняющей данные работы, предъявляются самые высокие требования по надежности и производительности. Объекты инфраструктуры аэропорта должны быть очищены от снега в кратчайшие сроки, при этом площади этих поверхностей измеряются сотнями гектар. Условия и требования значительно отличаются как от снегоуборки на городских улицах, так и от снегоуборки на скоростных магистралях.

ООО «МАН Трак энд Бас РУС» совместно с партнерами — швейцарско-немецким холдингом Aebi Schmidt Group и машиностроительным заводом АО «Бецема» из подмосковного Красногорска, представляют спецмашины, способные решать весь спектр задач по снегоуборке в аэропортах.

Полуприцепная спецмашина Schmidt TJS630 с тягачом MAN TGS 18.400 4×4 BBS

Специальный полноприводный седельный тягач MAN TGS 18.400 4×4 BBS с установленным спереди снегоуборочным отвалом в сцепке с полуприцепным агрегатом Schmidt TJS630, в сборе представляет собой уникальную плужно-щеточно-продувочную машину. Принцип действия этой сочлененной спецмашины следующий: широким, передним снегоуборочным отвалом сдвигается основная масса снега, поворотная щётка прометает оставшуюся снежную массу, а воздуходувочное устройство довершает процесс очистки и полностью сметает воздушным потоком в сторону, оставшуюся после щетки снежную пыль. Цилиндрическая щетка с высокой скоростью вращения и воздуходувка приводятся в действие гидравлическим приводом от автономного дизельного двигателя, установленного на полуприцепе. В транспортном положении щетка фиксируется вдоль корпуса машины, что минимизирует габаритную ширину, установка щетки в рабочее положение занимает менее 2 минут.

Одно их важнейших требований к снегоуборке в аэропорту — скорость. Операции по удалению снега на взлетно-посадочных полосах осуществляются на высоких скоростях, около 60 км/ч. Для обеспечения стабильности работы снегоочистительного оборудования на таких режимах особенно важны параметры тягача, которым полностью удовлетворяет и обеспечивает MAN TGS 18.400 4×4 BBS в представленной комплектации. На тягаче установлен двигатель MAN D2066LF41 мощностью 400 л.с. Для поддержания стабильной рабочей скорости при уборке, тягач оснащен круиз-контролем.

Тягач оснащен полным приводом – постоянным, неотключаемым, что гарантирует постоянный крутящий момент на всех колесах, так необходимый для снегоуборочной техники, которая вынуждена преодолевать встречное «сопротивление», вызванное перемещением снежных масс. На тягаче установлена автоматизированная коробка передач MAN TipMatic 12 28 OD, что обеспечивает не только комфорт водителя, но поддерживает необходимый режим работы, связанный с высокими скоростями и нагрузками. Данному также способствует специальная версия программного обеспечения режимов переключения передач – здесь применен MAN TipMatic в версии Off Road, что гарантированно обеспечивает оптимальный режим работы и переключения передач в трудных дорожных условиях. Предусмотрены такие системы безопасности как ABS, ASR. Системой ABS оснащается и прицепная часть системы.

Также, базовый тягач имеет дополнительные доработки, проведенные совместно компанией Бецема, а также специалистами Schmidt и MAN. Монтаж переднего снегоуборочного отвала осуществляется через переднюю монтажную плиту. Снегоуборочный отвал MS 72 K является многосекционным. Конструкция предусматривает складные боковые секции для экономии места при хранении и транспортировке. Подъем и опускание осуществляется гидравлически посредством параллельного подъемного устройства. Привод отвала обеспечивает его регулировку и выдерживание на заданном уровне при любом положении ТС, в движении и статике.

Ширина полосы уборки составляет впечатляющие 6,78 м. Скорость потока сдувающего снег воздуха — 125 м/с. За час машина способна очистить от снега поверхность в 32000 м2.

Такая техника не работает в одиночку, а только в команде из нескольких одинаковых машин. Два таких спецавтомобиля поступят в службу спецтранспорта аэропорта города Саратова.

Самоходная спецмашина на переработанном шасси MAN TGS 18.360 4×4 BB

Вместе с полуприцепными снегоуборочными спецмашинами Schmidt TJS в новый аэропорт «Гагарин» поступят и самоходные спецмашины Schmidt CJS на переработанном шасси MAN TGS 18.360 4х4 BB.

Общие задачи у этих машин схожи — уборка снега, но отличие заключается в нюансах их применения. Если полуприцепные уборочные машины чистят взлетно-посадочные полосы на высокой скорости в составе групп в срочно-оперативном режиме, то самоходные машины типа TJS чистят перроны и рулежные дорожки, преимущественно, одиночно на средних и малых скоростях в дежурно-патрульном режиме. Однако в случае сильных снегопадов они также могут выходить и на ВПП, дополнительно присоединяясь к группам скоростных уборщиков. Поэтому возможность работы на скорости в самоходные машины также заложена.

Однако их важнейшим и принципиальным отличием являются габаритные размеры. Длина самоходных машин значительно меньше. Кроме того, шасси таких машин — еще и полноуправляемые, что дополнительно уменьшает радиус разворота и улучшает их маневренность в условиях плотного трафика передвижения воздушных судов и другой наземной техники на аэродромных перронах. По этой же причине снегоуборочный отвал применяется менее широкий — 5,6 м против 7,2 м у TJS.

С целью обеспечения таких высоких характеристик маневренности базовое шасси MAN подвергается глубокой доработке, процесс которой называют конверсией или модификацией. Компания Aebi Schmidt Deutschland GmbH является одним из нескольких официальных переработчиков базовых шасси MAN, имеет официальный статус qUL. Эта аббревиатура расшифровывается как qualifizierte Umbaulieferanten, что можно перевести как «доработчик-конверсионщик».

В процессе конверсии с целью оптимального применения в дальнейшем таких спецмашин по назначению с соблюдением всех специфических условий эксплуатации компания Aebi Schmidt вносит в шасси MAN TGS 18.360 4х4 BB огромное количество изменений, как например: заменяется задний мост на управляемый вариант, модифицируется рама и узлы подвески, меняются приводные валы, электропроводка, система рулевого управления и т.п.

В результате таких доработок аэропорты получают высоконадежную технику, в конструкции которой учтен каждый нюанс, обеспечивающий, в конечном итоге, безопасность, надежность и бесперебойность полетов – вне зависимости от погодных условий.