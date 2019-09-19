Самый дорогой в мире кроссовер от компании Bugatti

Глава производителя быстрейших в мире автомобилей рассказал о концепции принципиально новой модели – стало известно «Autonews»

Руководство компании Bugatti рассматривает проект разработки совершенно новой модели, которая по своей концепции будет ближе к кроссоверу, чем к традиционному суперкару. Как рассказал изданию Car глава французской марки Стефан Винкельман, новинка станет самым дорогим автомобилем в сегменте SUV.

Ранее в Bugatti не раз заявляли, что копания никогда не будет выпускать вседорожник. Однако Винкельман отметил, что это вовсе не означает отказ от разработки нового автомобиля с высокой посадочной позицией и более вместительным салоном.

По предварительным данным, Bugatti создаст двухдверный SUV, который окажется менее габаритным и гораздо более легким, чем, например, Lamborghini Urus. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой с отдачей около одной тысячи лошадиных сил. Стоимость новинки составит около одного миллиона долларов.