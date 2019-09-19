Самый дорогой в мире кроссовер от компании Bugatti

Руководство компании Bugatti рассматривает проект разработки совершенно новой модели, которая по своей концепции будет ближе к кроссоверу, чем к традиционному суперкару. Как рассказал изданию Car глава французской марки Стефан Винкельман, новинка станет самым дорогим автомобилем в сегменте SUV.
Ранее в Bugatti не раз заявляли, что копания никогда не будет выпускать вседорожник. Однако Винкельман отметил, что это вовсе не означает отказ от разработки нового автомобиля с высокой посадочной позицией и более вместительным салоном.
По предварительным данным, Bugatti создаст двухдверный SUV, который окажется менее габаритным и гораздо более легким, чем, например, Lamborghini Urus. Автомобиль оснастят гибридной силовой установкой с отдачей около одной тысячи лошадиных сил. Стоимость новинки составит около одного миллиона долларов.
«Наш новый автомобиль будет самым лучшим и самым дорогим в своем сегменте. Но при этом он не станет наиболее экстремальным и дорогим Bugatti. На вершине всегда останется суперкар Chiron», — пояснил Винкельман.
C 2014 года www.amsrus.ru
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