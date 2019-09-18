KIA Sportage сохраняет статус мирового бестселлера марки KIA

Компания KIA Motors Russia & CIS сообщает, что в сентябре 2019 в России нашел своего покупателя стотысячный кроссовер KIA Sportage четвертого поколения

Модель Sportage, являющаяся бестселлером KIA в мире, официально представлена в Российской Федерации с 2010 года и снискала заслуженную популярность. Общий объем продаж этого кроссовера на российском рынке уже превысил 260 000 единиц. Наиболее значительными на данный момент являются продажи Sportage третьего поколения, нашедшего в России в общей сложности 152 356 клиентов за 7 лет (2010-2016) присутствия на рынке. Новейшее четвертое поколение имеет все шансы превзойти показатели предшественника. Нынешний стотысячный рубеж преодолен, когда модель находится в середине своего рыночного цикла и на пике популярности, спрос на нее продолжает расти.

Июль и август 2019 года стали месяцами двух последовательных обновлений рекордов уровня спроса на KIA Sportage. В июле российским клиентам было передано 3 567 кроссоверов этой модели, что стало абсолютным рекордом за один месяц за все время продаж. Однако уже в августе планка взлетела на новый уровень, достигнув 3 850 автомобилей. По итогам 8 месяцев доля Sportage в общем объем продаж KIA в России составляет 15%, он также является самым продаваемым кроссовером С-сегмента в стране. Sportage на протяжении 10 лет входит в ТОП-3 моделей класса С-SUV.

KIA Sportage уверенно сохраняет лидирующие позиции по объемам продаж среди всех моделей марки в мире. В 2018 году – в год 25-летия модели – мировые продажи Sportage преодолели отметку в 5 миллионов автомобилей. За 8 месяцев 2019 года 246 181 клиент в мире остановил свой выбор именно на KIA Sportage. Такой уровень интереса позволяет эффектному и практичному кроссоверу занимать 16 место во всемирном рейтинге «Топ-100 наиболее востребованных моделей среди автомобилей всех брендов».

Массовое производство Sportage осуществляется в Южной Корее, США и Словакии. Для российского рынка сборкой модели занимается многолетний партнер Kia Motors – компания «Автотор».

Выпускающийся с 1993 года Sportage превратился в прорывную модель в сегменте SUV, и именно его успех лег в основу создания разнообразной и продуманной линейки кроссоверов KIA. Премьера концепта Sportage состоялась на Токийском автосалоне 1991 года: покупателям была предложена новая для той эпохи идея «городского кроссовера» – компактного и практичного автомобиля, подходящего для использования в самых разнообразных условиях. Первое поколение Sportage стало для своего времени настоящим хитом продаж: за период его выпуска было реализовано более полумиллиона автомобилей этой модели. Второе поколение было представлено на рынке 7 лет, и его продажи составили 1 223 776 единиц. Третье поколение Sportage преодолело миллионную отметку всего за 4 года, а в сумме его продажи достигли 2 миллиона экземпляров. Четвертое поколение установило новые рекорды: миллионный автомобиль этой модели в мире был продан всего через 29 месяцев после старта продаж, а сейчас Sportage четвертого поколения находится, по современным рыночным стандартам, «в расцвете лет» и готов штурмовать новые высоты.

Успешность KIA Sportage обусловлена уникальным сочетание яркого дизайна, передового оснащения, продуманной ценовой политики и 5-летней гарантии. Она также подтверждена и множеством престижных наград – это одна из наиболее титулованных моделей бренда. Среди наиболее значительных успехов – награды за надежность, присужденные модели экспертами журнала Auto Motor und Sport и авторитетным агентством рыночных исследований J. D. Power.

В 2019 году Sportage 4-го поколения занял третье место в рейтинге надежности трехлетних автомобилей J.D.Power Vehicle Dependabilty Study. Кроссовер Kia также три года подряд входит в ТОП-2 моделей сегмента C-SUV по уровню качества J.D. Power Initial Quality Study.