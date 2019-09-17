Пилот команды “КАМАЗ-мастер” и чемпион Турции по ралли, встретились на самой опасной трассе в мире

Пилот команды “КАМАЗ-мастер” Дмитрий Сотников и пятикратный чемпион Турции по ралли, атлет Red Bull Ягиз Авджи встретились лицом к лицу. Состязание на трассе D915 Трабзон – Байбурт, считающейся одной из самых опасных в мире, запомнится надолго

Атлет Red Bull Ягиз Авджи, победитель Кубка Европы по ралли 2017 года и пятикратный чемпион Турции, и пилот команды “КАМАЗ-мастер” (16-кратного чемпиона Дакара) Дмитрий Сотников сразились в захватывающей дух гонке по трассе D915. Серпантин трассы D915 на склонах горы Соганлы, считающийся одной из самых опасных дорог в мире, стал свидетелем выдающегося выступления, расширяющего границы возможного для обоих атлетов. Построенная совместно Россией и Турцией в 1915 году, трасса D915 стала для гонщиков ареной уникального состязания с подъёмом на высоту 2 330 с 13 поворотами-шпильками на 13 км дистанции.

Атлет Red Bull Ягиз Авджи отметил, что он восхищён этой дуэлью, и добавил: «Ранее на ралли мне приходилось сталкиваться с такими опасными участками дороги. Но это первый раз в моей жизни, когда дорога была такой от самого начала до самого конца. Экстремальная трасса с большим количеством узких поворотов-шпилек, раздвигающая границы возможного для автомобиля и шин. КАМАЗ, с которым я состязался, – очень большая машина, предназначенная для широких дорог. Эта трасса очень отличается от того, к чему они привыкли на Дакаре. Сначала это создавало Дмитрию трудности, но потом устойчивость на трассе стала его преимуществом. Камни и щебень создавали ему меньше проблем, чем мне. Наша захватывающая гонка стала ещё и напоминанием об истории трассы D915, которая была построена более 100 лет назад совместно Турцией и Россией, а теперь стала ареной схватки русского и турецкого пилотов. Это стало отличным вкладом в историю дороги.»