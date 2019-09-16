Премьера новой модели i10 N Line от Hyundai

i10 — четвертая модель Hyundai после i30, i30 Fastback и Tucson, которая будет выпущена в версии N Line

Больше, чем новый облик: особенности экстерьера и интерьера N Line дополнены новым двигателем

Hyundai N Line предлагает «динамичные» комплектации, повышающие удовольствие от вождения

После недавнего представления модели i10 компания Hyundai Motor заявила о намерении расширить модельный ряд N Line, включив в него дебютирующую на Франкфуртском автосалоне 2019 года модель i10 N Line

Новая модель сочетает динамичный дизайн, исключительные коммуникационные технологии и повышенную безопасность модели i10 со спортивностью и эмоциональностью N Line. Модель i10 N Line будет доступна в Европе летом 2020 года. i10 станет четвертой моделью Hyundai в линейке N Line. Начало было положено успешным запуском N Line в 2018 году с моделью i30, затем последовала Fastback i30, а ранее в этом году был представлен новый вариант модели Tucson. Преимуществом i10 N Line является эксклюзивный двигатель 1.0 T-GDi, благодаря которому модель стала более динамичной.

«Черпая вдохновение в нашей высококлассной линейке Hyundai N, модель i10 N Line имеет еще более спортивный внешний вид, – говорит Андреас-Кристоф Хофманн (Andreas-Christoph Hofmann), вице-президент по маркетингу и продукции Hyundai Motor Europe. – В прошлом году пакет N Line стал важным компонентом нашей модельной стратегии, и мы рады познакомить владельцев модели i10 с характером N Line».

Динамичный и спортивный дизайн экстерьера

Как и у стандартного i10, динамичный и плавный дизайн i10 N Line основывается на контрасте обтекаемых поверхностей и четких линий. Усовершенствованный внешний вид привлекает внимание измененным дизайном бампера и решетки радиатора, что придает модели спортивный вид, напоминающий оригинальную модель i30 N. Эксклюзивные 16-дюймовые легкосплавные диски и светодиодные дневные ходовые огни модели i10 N Line подчеркивают оригинальность дизайна модели.

Другие эксклюзивные особенности дизайна i10 N Line включают в себя накладку переднего бампера красного цвета, диффузор и название модели на задней стойке, выполненное в красном цвете. У покупателей есть возможность выбрать один из 6 цветов кузова, которые можно комбинировать с двухцветной крышей.

Вдохновленные автоспортом детали интерьера

Интерьер автомобиля частично заимствован из мира автоспорта. Отличительными чертами являются рулевое колесо и рычаг переключения передач в стиле «N», а также красная окантовка вентиляционных дефлекторов и металлические педали. Спортивные сиденья обеспечивают лучшую поддержку и позволяют более точно управлять автомобилем при агрессивном стиле вождения. Как и стандартная модель i10, новая модель выполнена в молодежном стиле без ущерба практичности и комфорту.

Эксклюзивный двигатель 1.0 T-GDi обеспечивает удовольствие от вождения

Модель i10 N Line оснащается эксклюзивным трехцилиндровым двигателем T-GDi объемом 1 литр мощностью 100 л.с. с крутящим моментом 172 Нм. Данный силовой агрегат предлагается в дополнение к 1,2-литровому 4-цилиндровому двигателю MPi с мощностью 84 л.с. с крутящим моментом 118 Нм. Оба двигателя доступны с механической пятиступенчатой коробкой передач.