CHERY представляет новую комплектацию модели Tiggo 4

CHERY представляет новую комплектацию модели Tiggo 4
Сентябрь 16 11:18 2019

Дистрибьютор автомобильной марки  CHERY объявляет о расширении линейки комплектаций кроссовера TIGGO 4. В дополнение к комплектациям Start, Comfort, Techno российским потребителям будет предложена ещё одна модификация — Cosmo

CHERY TIGGO 4 Cosmo

Кроссоверы серии Cosmo оснащаются турбированным двигателем объемом 1.5 л., 147 л.с. и шестиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DCT6. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,7 сек при расходе топлива в смешанном режиме 7,2 л на 100 км. При этом инженеры CHERY сохранили настройки двигателя для работы на бензине с 92 октановым числом.

По сравнению с ранее представленными версиями, в комплектации Cosmo усовершенствованы детали интерьера. В частности, изменения коснулись дизайна центральной консоли, добавились дефлекторы для второго ряда. Кроссовер Chery Tiggo 4 оборудован электронным стояночным тормозом с функцией AutoHold, электроусилителем руля и шестью подушками безопасности.

Полный «зимний пакет», включающий в себя: обогрев рулевого колеса, электрический обогрев всей поверхности лобового стекла, передних и задних сидений, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал также актуален для комплектации Cosmo.

Кроссоверы Tiggo 4 в комплектации Cosmo ожидаются в салонах официальных дилеров марки Chery в октябре 2019 года.

CHERY TIGGO 4 Cosmo

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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